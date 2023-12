À un peu plus de deux semaines de l’ouverture du mercato d’hiver, le PSG a bouclé un accord pour une merveille au milieu de terrain. L’annonce est imminente.

Mercato PSG : Warren Zaïre-Emery va prolonger son contrat avec le Paris SG

Révélation de la saison, Warren Zaïre-Emery a changé de dimension depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du Paris Saint-Germain. Titulaire indiscutable dans le onze des Rouge et Bleu, le milieu de terrain de 17 ans fait rêver plusieurs autres grands clubs européens comme Manchester City. Le club anglais s’est même fait refouler par Nasser Al-Khelaïfi lors du dernier mercato estival avec un chèque de 60 millions d’euros.

Le président du PSG est fan de son joyau tricolore et le considère comme l’avenir du club. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2025, le néo-international français va parapher un nouveau bail longue durée avec son club formateur. D’après le journaliste Alexis Bernard, « un accord global est désormais trouvé pour que Warren Zaïre-Emery prolonge son contrat » avec le Paris SG. L’officialisation de la bonne nouvelle ne devrait pas pour autant tomber maintenant.

La prolongation de Warren Zaïre-Emery officialisée en mars 2024 ?

Entièrement convaincu par le potentiel de Warren Zaïre-Emery, le Paris Saint-Germain veut bâtir l’avenir autour de lui. Alors que Manchester City, Arsenal et le Bayern Munich tournent autour du natif de Montreuil, Luis Campos est parvenu à se mettre d’accord avec Jorge Mendes, l’agent du joueur, pour une prolongation de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028 voire 2029 puisque l’officialisation n’interviendra pas avant mars 2024, lorsque Zaïre-Emery aura ses 18 ans. Sportivement et financièrement, le partenaire de Kylian Mbappé a franchi un cap et le PSG compte bien le lui montrer avec son nouveau bail.