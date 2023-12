À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, la direction du PSG serait parvenu à boucler l’arrivée d’un renfort en défense.

Mercato PSG : Luis Campos finalise l’arrivée d’un défenseur polyvalent

Désireux d’être plus compétitif en seconde partie de saison, le Paris Saint-Germain travaille sur son prochain mercato. Luis Campos et la direction parisienne, en collaboration avec l’entraîneur Luis Enrique, ont même déjà identifié les postes à renforcer cet hiver. Si un milieu de terrain est attendu à Paris, les responsables parisiens travaillent aussi sur le recrutement d’un nouveau latéral gauche. Toutefois, la direction du PSG risque de surprendre tout le monde en mettant la main sur une recrue totalement inattendue.

En effet, selon les dernières informations dévoilées par Jérôme Rothen, les dirigeants du Paris SG s’apprêtent à accueillir un nouveau défenseur central expérimenté, capable d’évoluer au poste de latéral gauche. Les différentes parties seraient déjà tombées d’accord pour son transfert, même si pour le moment l’identité du joueur reste confidentielle. « Un recrutement va avoir lieu sur le mercato d’hiver. Les Parisiens ont déjà ciblé le joueur et tout est OK pour son transfert […] Ils vont investir sur le recrutement d’un défenseur central, axe gauche. Son identité n’a pas encore fuité », a expliqué le chroniqueur sur RMC Sport.

Une recrue pour compenser les absences de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe

Si cette information exclusive venait à se confirmer, il s’agirait là d’un joli coup joli réalisé par le PSG en attendant la future signature de Gabriel Moscardo en provenance de Corinthians. La direction parisienne espère finaliser cette transaction le plus rapidement possible afin d'intégrer le joueur au sein de son effectif dès le début de l’année 2024. L’arrivée de ce nouveau défenseur polyvalent - capable d’évoluer dans l’axe de la défense et dans le côté gauche -, revêt une importance particulière pour le PSG.

Elle permettra surtout au leader de la Ligue 1 de compenser les blessures de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe. Le nouvel arrivant devrait ainsi permettre à l’entraîneur Luis Enrique de disposer d’une option supplémentaire pour composer sa défense, notamment dans le couloir gauche. Reste maintenant à connaître l'identité de cette future recrue et comment elle pourra s'intégrer au sein de l'effectif parisien. Pour le moment, aucune annonce officielle n'est intervenue dans ce dossier.