Malgré les démentis du clan Kylian Mbappé et du Real Madrid, l’attaquant du PSG aurait décidé de quitter la France pour rejoindre la Liga et les Merengues.

Mercato PSG : Accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid

Il y a quelques jours, le média Sports Zone a révélé que « les négociations entre le Real Madrid et les représentants de Kylian Mbappé ont abouti à un accord de principe » en vue d’une arrivée libre l’été prochain. En fin de contrat le 30 juin à venir, l’attaquant du Paris Saint-Germain aurait donc pris la décision de quitter la Ligue 1 après avoir tout gagné avec l’AS Monaco et les Rouge et Bleu. Le portail sportif ajoute que le club espagnol aurait promis au capitaine de l’équipe de France qu’il hériterait de l’actuel numéro 10 porté par Luka Modric dès son arrivée chez les Merengues, histoire de lui montrer son importance dans le futur projet madrilène.

Pour autant, Sports Zone assure que Kylian Mbappé « veut entendre les arguments du PSG, désormais très en retard » avant d’entériner l’accord trouvé entre ses représentants et Florentino Pérez. Une tendance pourtant démentie par le journaliste Ben Jacobs. Selon le spécialiste de CBS Sports, le Real Madrid aimerait bien évidemment boucler ce dossier cet hiver. Toutefois, aucun délai n'aurait été fixé au Champion du monde 2018. En plus, aucun accord n’aurait encore été ficelé avec le joueur de 25 ans, même si Florentino Pérez aimerait être fixé le plus rapidement possible. Un démenti qui n’a pas convaincu du côté de l’Allemagne.

Kylian Mbappé aurait bien décidé de rejoindre le Real Madrid

À quelques mois de la fin de son engagement avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé fait toujours patienter tout le monde pour son avenir. Cependant, le quotidien Sport Bild indique que même s’il prend son temps, le partenaire de Warren Zaïre-Emery aurait d’ores et déjà pris sa décision et souhaiterait plus que jamais quitter la Ligue 1 pour rejoindre la Liga et les rangs du Real Madrid, même s’il n’y a aucun accord en ce moment. La source allemande ajoute aussi que l’enfant de Bondy se montre bien gourmand puisqu’il souhaiterait obtenir le double des 35 millions d’euros par saison, soit 70 millions d’euros annuels, que lui propose la Maison-Blanche pour intégrer l’effectif de Carlo Ancelotti la saison prochaine.