L'ASSE a fait passer un entretien a un des entraineurs sollicités pour succéder à Laurent Batlles. Mais les négociations auraient buté sur les détails contractuels.

Mercato ASSE : L'offre contractuelle de Saint-Etienne repoussée par Olivier Dall'Oglio

La direction de l'ASSE poursuit ses consultations pour son nouvel entraineur. Les responsables ligérien doivent trouver le successeur de Laurent Batlles d'ici dimanche pour lui permettre de se mettre au travail dès lundi. Saint-Etienne a un match contre les Girondins à Bordeaux samedi 16 décembre, puis une dernière rencontre avec le SC Bastia, le mardi 19 décembre, avant la trêve hivernale. mais pour l'instant, c'est bien Laurent Huard, le coach intérimaire, qui ca conduire les Verts, samedi, face à Nîmes Olympique, au 8e tour de la coupe de France.

Annoncé parmi les favoris pour le poste à Saint-Etienne, Olivier Dall'Oglio a passé l'entretien jeudi, selon les information de L'Equipe. Cependant, aucun accord n'a été trouvé entre les parties lors du premier rendez-vous. Le quotidien sportif apprend que le salaire proposé à l'ex-coach du Dijon FCO, soit 25 000 euros brut par mois, ne lui conviendrait pas. Tout comme la durée du contrat proposé. « Les positions des uns et des autres sont trop éloignées tant au niveau du montant de la proposition salariale que de la durée du contrat », a écrit la source.

Un deuxième rendez-vous décisif en vue

Mais la piste Olivier Dall'Oglio n'est pas pour autant refermée. L'ASSE et le technicien de 59 ans se sont donnés un temps de réflexion, en vue d'un prochain rendez-vous, à en croire le média. Il est donc possible que les parties fassent des efforts ou sacrifices pour se mettre d'accord. Entretemps, les décideurs stéphanois peuvent rencontrer, s'ils le désirent, d'autres candidats, dont Thierry Laurey (59 ans) et Patrice Garande (63) qui sont en embuscade, comme le confirme le journal sportif.