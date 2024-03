Ligue 2 : Dall’Oglio veut régler un casse-tête à l’ASSE avant la trêve !

Avant la trêve internationale, l’ASSE affronte ce samedi Bastia en championnat. Et pour cette rencontre, Olivier Dall’Olglio souhaite régler un problème persistant au sein de son effectif.

ASSE : Olivier Dall’Olglio veut résoudre les problèmes techniques des Verts

L’AS Saint-Étienne se prépare pour un rendez-vous décisf dans la course à la montée en Ligue 1. Ce samedi, l’ASSE fera face au SC Bastia lors de la 29e journée de Ligue 2. Ce match revêt une importance particulière pour les Verts, qui chercheront à obtenir les trois points avant la trêve internationale. Mais au-delà de l’enjeu du résultat, Olivier Dall’Oglio est concentré sur la résolution des problèmes techniques qui ont entravé son équipe lors des rencontres précédentes.

Présent en conférence de presse, l’entraîneur des Verts a expliqué la nécessité d’améliorer le secteur technique de son équipe, en mettant l’accent sur les erreurs qui ont conduit à des échecs dans certaines phases de jeu. Il a évoqué des problèmes de dosage des passes, de « contrôle approximatif du ballon », et d’autres aspects techniques à rectifier. La semaine d’entraînement a donc été « orientée vers ce travail technique », tout en mettant en avant les aspects positifs tels que les projections rapides vers l’avant et les bonnes initiatives sur coups de pied arrêtés.

Olivier Dall’Oglio sera privé de plusieurs joueurs durant la trêve internationale

A noter qu’après ce match contre Bastia, plusieurs joueurs clés de l’ASSE partiront rejoindre leurs sélections nationales durant la pause internationale. Benjamin Bouchouari et Aïmen Moueffek se rendront notamment avec les U23 du Maroc pour des matchs amicaux en vue des Jeux Olympiques de Paris. D’autres joueurs comme Ibrahim Sissoko, meilleur buteur de l’équipe, pourraient rejoindre leurs sélections respectives pour des matchs amicaux. Karim Cissé devrait aussi être convoqué par la Guinée pour des rencontres amicales.

En revanche, Dylan Batubinsika restera avec l’AS Saint-Étienne pendant cette trêve internationale, car aucune rencontre n’est prévue pour la sélection de la République Démocratique du Congo. Cette période de pause sera donc l’occasion pour certains joueurs de représenter fièrement leur pays et de se préparer pour les échéances à venir, tandis que ceux non sélectionnés auront l’opportunité de se reposer et de se préparer pour la suite de la saison avec Olivier Dall’Oglio à l’ASSE .