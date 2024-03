À la veille de la réception du leader de la Ligue 2, AJ Auxerre, le coach de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio annonce plusieurs retours dans son effectif.

Bonne nouvelle pour Olivier Dall’Oglio et l’ASSE

L’ASSE accueille Auxerre ce samedi 9 mars 2024 pour le compte de la 28e journée de Ligue 2. Face à la presse avant ce match face à Auxerre, le coach de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio a fait le point de ses joueurs disponibles pour cette affiche. Il enregistre quatre retours. Anthony Briançon, Aïmen Moueffek, Florian Tardieu et Mathieu Cafaro sont opérationnels pour cette rencontre. Ils étaient absents lors du déplacement sur la pelouse du Paris FC le week-end dernier (0-0).

L’ASSE enregistre trois forfaits. Stéphane Diarra est forfait jusqu’à la fin de la saison. L’attaquant sénégalais Ibrahima Wadji n’a pas encore repris l’entraînement Le milieu de terrain, Lamine Fomba est victime d’une entorse de la cheville.

Groupe de l’ASSE

Gardiens : Étienne Green, Gautier Larsonneur ;

Défenseurs : Dennis Appiah, Dylan Batubinsika, Mahmoud Bentayg, Anthony Briançon, Yvann Maçon, Mickaël Nade, Léo Petrot ;

Milieu de terrain : Benjamin Bouchouari, Dylan Chambost, Thomas Monconduit, Aïmen Moueffek, Florian Tardieu ;

Attaquants : Mathieu Cafaro, Irvin Cardona, Nathanaël Mbuku, Ibrahim Sissoko.

Ibrahim Sissoko rassure les supporters des Verts

Dans une interview accordée à Progrès, l’attaquant Ibrahim Sissoko s’est prononcé sur la mentalité des Verts avant cette rencontre. Il a indiqué que l’équipe d’Auxerre est leader de la Ligue 2, mais les Verts sont aussi en pleine forme. Ils trouveront l’énergie et le rythme nécessaires pour les défier. « Comment j’aborde la réception d’Auxerre ? Avant tout, il faut continuer la bonne série dans laquelle on est. C’est un gros match à domicile avec les supporters. On sait qu’il y a beaucoup d’attente autour de ça. Ils sont leaders et arrivent sur leur petit nuage. À nous de les perturber », a déclaré le Malien.

Les hommes du technicien français Olivier Dall’Oglio sont prêts pour infliger une défaite à Auxerre. Il y a une sacrée complicité en attaque chez les Stéphanois. « Pour l’instant, on est dans un système offensif qui nous réussit. On veut plus le perfectionner qu’autre chose. Avec Irvin et Caf, on essaie de se chercher. Il faut peaufiner cette connexion à trois », a-t-il dit.