Présent en conférence de presse avant le déplacement de l’OM à Lorient, Gennaro Gattuso a annoncé un absent au sein de son effectif.

OM : Gennaro Gattuso confirme le forfait de Geoffrey Kondogbia

Les soucis physiques commencent à se multiplier à l’Olympique de Marseille. Après la longue absence de Valentin Rongier, opéré du genou, le club phocéen est à présent confronté au problème Geoffrey Kondogbia. L’international centrafricain est victime de douleurs physiques et ne pourra participer au prochain déplacement de l’OM. Si Geoffrey Kondogbia avait été retenu pour le match contre Lyon (3-0), le staff médical de l’OM ne prend aucun risque avec son état et a décidé de le laisser au repos ce week-end.

Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a indiqué que son joueur manquera l’affiche contre Lorient. « Geoffrey Kondogbia a encore un petit problème sur le plan médical. J'ai parlé avec le joueur ce matin. Il n'est pas disponible », a confirmé l’entraîneur de l’OM, qui devra trouver une solution pour compenser l’absence de son milieu de terrain expérimenté. Le technicien pourrait tenter un pari osé en misant sur Pape Gueye.

Gennaro Gattuso attendu beaucoup plus de son groupe

Suspendu par le TAS suite à son litige avec Watford, l’international sénégalais a enfin rejoué en Ligue 1 après 4 mois d’absence. Pape Gueye est entré en jeu lors de la victoire contre Lyon et reste une option supplémentaire pour Gennaro Gattuso au milieu. « Brave à Pape. Je l'ai toujours intégré, car on savait qu'il allait revenir dans l'équipe. Je compte sur lui. Il peut évoluer en 6 ou en 8 », a indiqué l’entraîneur de l’OM.

Après sa victoire contre les Lyonnais, l’Olympique de Marseille se déplace dimanche à Lorient avec la ferme intention de revenir avec les trois points. Le club phocéen reste sur une série de trois victoires consécutives et aborde la rencontre avec confiance. Cependant, l’OM a régulièrement perdu des points lors de ses déplacements cette saison. Gennaro Gattuso espère ainsi que ses hommes parviendront à se surpasser face aux Merlus et à faire preuve de caractère lors de ce déplacement. Il s’est exprimé en ces termes : « ce n'est pas suffisant ce qu'on a fait jusqu'ici […] Il faut vraiment faire plus. On ne doit pas voir l’air d’une équipe malade à l'extérieur ».