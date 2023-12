Favori pour prendre la direction de l'AS Saint-Etienne, Olivier Dall’Oglio devrait retrouver des joueurs à qui il avait remonté les bretelles du côté du Stade Brestois.

Mercato ASSE : Recadrés à Brest, ils vont retrouver Olivier Dall’Oglio chez les Verts

Après l'éviction de Laurent Batlles, l'AS Saint-Etienne est à la recherche d'un nouvel entraîneur. De toutes les pistes évoquées, celle menant à Olivier Dall’Oglio est la plus privilégiée de la direction des Verts. Le Franco-italien est présenté comme le favori pour reprendre les rênes du club. Et comme par hasard, il va y avoir des retrouvailles dont on ne saurait deviner la nature. En effet, Dall’Oglio va retrouver deux joueurs qu'il a déjà eu sous sa direction quand il entraînait le Stade Brestois. Il s'agit de Gaëtan Charbonnier et de Gautier Larsonneur, évoluant tous aujourd'hui du côté de l'AS Saint-Etienne. La collaboration entre les trois parties n'a jamais été la plus facile.

Olivier Dall’Oglio a eu à recadrer sèchement l'attaquant et le gardien de but en 2021, alors qu'il entraînait le Stade Brestois. Évoquant un manque de maturité de son effectif, le Franco-italien n'a pas caché ses accrochages avec Gaëtan Charbonnier. Il a dû notamment remonter les bretelles à son attaquant qui était en manque de performance. Ce qui a permis au Français de signer ensuite un doublé face à l'AS Saint-Etienne. Dans des déclarations relayées par Foot National, Dall’Oglio révèle avoir intervenu plus sèchement à un moment donné pour sonner Charbonnier qui a retrouvé son sens de buteur.

Olivier Dall’Oglio à propos de Gautier Larsonneur

Sur l'épisode lié à Gautier Larsonneur, Olivier Dall’Oglio n'a pas été tendre non plus avec le gardien de but. Il assure avoir été contraint de l'envoyer au banc de touche quelques matchs pour son manque de maturité. Le technicien de 59 ans reprochait à Larsonneur son manque d'engagement et d'investissement. Des remarques qui, selon lui, ont permis au portier français de se remettre en cause, de redoubler de travail et de revenir plus fort. Gautier Larsonneur était moins performant voire limite, limite d'après Dall’Oglio qui dit l'avoir juste remis sur les rails.