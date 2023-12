Pour le déplacement à venir du RC Lens à Nice, Franck Haise va devoir composer sans deux joueurs majeurs de son effectif.

RC Lens : Kevin Danso et Jonathan Gradit forfait face à Nice

Le Racing Club de Lens n'a pas perdu que des points vendredi lors de son déplacement au Stade de la Mosson face à Montpellier. Les Sang et Or ont perdu également deux joueurs pour le compte de la dernière rencontre de l'année 2023 à venir. Franck Haise ne pourra pas compter sur Kevin Danso et Jonathan Gradit à cette occasion. Le 20 décembre, lors de la dix-septième journée de Ligue 1, le RC Lens ira défier l'OGC Nice. Un choc pour lequel les deux joueurs seront suspendus, ceci en raison d'une accumulation de carton jaune. Le club attend tout de même la confirmation de cette sanction.

Face à Montpellier vendredi, Kevin Danso a écopé de son troisième carton jaune sur une période dix matchs en Ligue 1. Déjà lors du déplacement au Stade Océane du Havre, l'Autrichien avait reçu son premier carton à l'occasion de la neuvième journée. Il a enchainé avec un autre lors du voyage à Lorient pour le compte de la onzième journée. Kevin Danso se retrouve dans une situation identique à Jonathan Gradit. Le défenseur central français a été averti en fin de match lors du nul 0-0 à Montpellier. Mais avant, il a reçu ses deux précédantes biscottes jaunes face à l'Olympique de Marseille et Strasbourg.

Deux autres forfaits en vue pour Franck Haise à Reims

Avant d'être privé de Kevin Danso et Jonathan Gradit, Franck Haise sait qu'il devra déjà se passer de deux autres éléments clés lors face à Reims. Le 16 décembre prochain, Facundo Medina ne sera pas de la partie puisque l'Argentin sera sous le coup d'une suspension après avoir été aussi averti par trois fois un peu plus tôt dans la saison. A lui s'ajoute Florian Sotoca expulsé lors de la victoire 3-2 du RC Lens face à l'Olympique Lyonnais. Il manquera ainsi la réception de Reims.