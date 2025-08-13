Mercato PSG : Ça va vite, Donnarumma proche de signer à City

Le dossier Gianluigi Donnarumma s’accélère soudainement. Les dernières informations indiquent que le représentant du gardien de but du PSG et la direction de Manchester City sont en pourparlers pour finaliser son transfert.

Mercato PSG : L’agent de Donnarumma finalise les détails avec Manchester City

Le transfert de Gianluigi Donnarumma à Manchester City avance. Les récentes spéculations laissaient entendre que les Cityzens hésitaient à passer à l’action. Mais le Telegraph Football assure que le géant italien et le club anglais sont bel et bien en négociations avancées.

L‘agent du joueur, Enzo Raiola, discuterait actuellement avec Pep Guardiola afin d’obtenir quelques garanties. Gianluigi Donnarumma entend bien se relancer dans un grand club après le PSG. Il a été écarté du groupe parisien à la veille de Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Ayant déjà fait ses adieux au club via les réseaux sociaux, le portier se dirige inéluctablement va changer d’air avant la fin du mercato.

L’objectif d’Enzo Raiola est ainsi de finaliser rapidement son transfert à Man City. Le montant de l’opération pourrait se conclure à moins de 50 millions d’euros. Cette transaction permettrait à Gigio Donnarumma de rebondir dans le championnat le plus compétitif du monde. Tandis que Manchester City renforcerait ses buts avec un joueur de classe mondiale. Sachant que le PSG a déjà recruté Lucas Chevalier pour le remplacer.