Mercato OM : Un départ inévitable se dessine à Marseille

Inscrit sur la liste des joueurs poussés vers la porte de sortie de l’OM cet été, un défenseur a des touches en Espagne et en Italie.

En fin de contrat en juin 2026, Pol Lirola devrait quitter l’OM avant la fermeture du mercato, le 1er septembre prochain. Son transfert éviterait au club de Marseille de le voir signer librement avec le club de choix dès janvier 2025, pendant le mercato hivernal.

Arrivé à Marseille en août 2021 et prêté à Elche en 2022-2023, puis à Frosinone lors de la saison 2023-2024, le défenseur espagnol n’est plus dans le projet du club phocéen. Roberto De Zerbi aussi ne compte pas sur lui. Le latéral droit avait été titulaire seulement 5 fois en 19 apparitions en Ligue 1.

OM : 5 M€ réclamés par Marseille pour Pol Lirola ?

Le profil du joueur poussé vers la sortie intéresserait quelques clubs dans son pays natal ainsi qu’en Italie, mais pas forcément des équipes qui lui conviennent. De plus, l’Olympique de Marseille n’a pas l’intention de laisser filer Pol Lirola gratuitement.

Selon les rumeurs du mercato estival, Pablo Longoria exigerait 5 millions d’euros pour le défenseur recruté à 13 millions d’euros, à la Fiorentina il y a quatre ans, et évalué à 4 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.