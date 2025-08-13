ASSE Mercato : Sainté surveille de près un transfert à 8 M€

Afficher l’index Masquer l’index
Alors que le transfert de Mahdi Camara est imminent, l’ASSE se frotte les mains, car elle va toucher une part sur l’indemnité de son ancien joueur.
Mercato : Le transfert de Mahdi Camara au Stade Rennais est imminent
L’ASSE n’a pas pu faire une grosse vente cet été, à l’image de celle de Mathis Amougou à Chelsea en janvier dernier. Toutefois, le club surveille de près un transfert qui pourrait lui rapporter un bonus. C’est celui de Mahdi Camara, pour qui le club stéphanois a gardé un pourcentage à la revente.
Disposant d’un bon de sortie cet été, le milieu de terrain du Stade Brestois a été annoncé proche de signer à l’OGC Nice, la semaine dernière. Ce mercredi, Fabrice Hawkins révèle un retournement de situation. C’est finalement au Stade Rennais que le joueur formé à l’AS Saint-Etienne va signer. Une signature imminente à en croire le journaliste de RMC.
L’ASSE va toucher un bonus sur le transfert de Camara
Le club breton a en effet devancé les Niçois sur le dossier Mahdi Camara, selon la source qui annonce un accord entre Brestois et Rennais, autour d’une indemnité estimée à 8 M€. Le joueur natif de Marseille est attendu à Rennes pour y passer la visite médicale ce mercredi soir.
Avant l'entente entre les deux clubs bretons, le milieu de Brest avait déjà conclu un accord contractuel de 4 saisons avec la direction rennaise. Habib Beye, l'entraîneur du SRFC, avait évoqué l'arrivée de Mahdi Camara, à mots couverts. « On travaille tranquillement, paisiblement et on aura des renforts futurs », a-t-il glissé en conférence de presse, ce mercredi.
L’ancien joueur de l’ASSE va donc finalement rester en Bretagne où il a débarqué en août 2022. Les Verts avaient touché une indemnité de 3 M€ sur son transfert définitif, mais ils avaient conservé un bonus sur un éventuel futur transfert du joueur de 27 ans.