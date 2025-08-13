ASSE Mercato : Sainté surveille de près un transfert à 8 M€

Alors que le transfert de Mahdi Camara est imminent, l’ASSE se frotte les mains, car elle va toucher une part sur l’indemnité de son ancien joueur.

Mercato : Le transfert de Mahdi Camara au Stade Rennais est imminent

L’ASSE n’a pas pu faire une grosse vente cet été, à l’image de celle de Mathis Amougou à Chelsea en janvier dernier. Toutefois, le club surveille de près un transfert qui pourrait lui rapporter un bonus. C’est celui de Mahdi Camara, pour qui le club stéphanois a gardé un pourcentage à la revente.

Disposant d’un bon de sortie cet été, le milieu de terrain du Stade Brestois a été annoncé proche de signer à l’OGC Nice, la semaine dernière. Ce mercredi, Fabrice Hawkins révèle un retournement de situation. C’est finalement au Stade Rennais que le joueur formé à l’AS Saint-Etienne va signer. Une signature imminente à en croire le journaliste de RMC.

L’ASSE va toucher un bonus sur le transfert de Camara

Le club breton a en effet devancé les Niçois sur le dossier Mahdi Camara, selon la source qui annonce un accord entre Brestois et Rennais, autour d’une indemnité estimée à 8 M€. Le joueur natif de Marseille est attendu à Rennes pour y passer la visite médicale ce mercredi soir.

Avant l’entente entre les deux clubs bretons, le milieu de Brest avait déjà conclu un accord contractuel de 4 saisons avec la direction rennaise. Habib Beye, l’entraîneur du SRFC, avait évoqué l’arrivée de Mahdi Camara, à mots couverts. « On travaille tranquillement, paisiblement et on aura des renforts futurs », a-t-il glissé en conférence de presse, ce mercredi.

L’ancien joueur de l’ASSE va donc finalement rester en Bretagne où il a débarqué en août 2022. Les Verts avaient touché une indemnité de 3 M€ sur son transfert définitif, mais ils avaient conservé un bonus sur un éventuel futur transfert du joueur de 27 ans.