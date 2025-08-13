Mercato OM : Marseille pousse un attaquant vers la sortie

L’OM a certes levé l’option d’achat de Neal Maupay, mais il pourrait quitter le club phocéen en toute fin du mercato d’été. Roberto De Zerbi ne compte pas sur lui.

Mercato : L’OM contraint de recruter Neal Maupay

Prêté par Everton à l’OM en août 2024, Neal Maupay est désormais un joueur du club marseillais. L’option d’achat assortie à son prêt a été levée. L’attaquant s’est ainsi engagé avec les Phocéens jusqu’en juin 2028. Néanmoins, il ne semble plus entrer ni dans les plans de Roberto De Zerbi ni dans le projet du club.

L’Olympique de Marseille a recruté Pierre-Emerick Aubameyang en pointe de l’attaque, mais aussi deux joueurs offensifs : Igor Paixão et Timothy Weah. En plus de Jonathan Rowe, dont l’option d’achat été levée aussi. En effet, le club Provençal a été contraint de transférer Neal Maupay à l’issue de son prêt, car l’option d’achat accompagnant son prêt était obligatoire.

Olympique de Marseille : Maupay remis sur le marché des transferts

L’OM songerait donc à se séparer de l’attaquant Français. « Il y a une possibilité de départ, ils vont essayer de se débarrasser de lui », selon les informations de Sebastien Denis de Foot Mercato. Pablo Longoria ne bradera évidemment pas l’ancien joueur de l’OGC Nice et de l’ASSE. Il exigerait au moins le montant investi pour le recruter à Everton, soit une indemnité estimée à 4 M€, alors que sa valeur est estimée à 8 M€.

Le joueur de 28 ans pourrait rebondir outre-Manche où il a gardé une belle cote, grâce à ses performances avec Brentford, mais aussi son passage à Brighton et chez les Toffees évidemment. Pour rappel, Neal Maupay a disputé 24 matchs avec l’Olympique de Marseille la saison dernière. Il avait inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives.