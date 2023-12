Grand artisan de la victoire 3-0 de l'Olympique Lyonnais sur Toulouse FC dimanche, Anthony Lopes a mis fin à une triste série qui dure depuis deux ans.

OL : Le grand soulagement pour Anthony Lopes

L'Olympique Lyonnais a vécu une soirée parfaite ce dimanche à domicile face à Toulouse. Humiliés au Vélodrome par l'Olympique de Marseille, les Gones devaient réagir afin de tourner la page. Mission accomplie pour le groupe de Pierre Sage qui s'est largement imposé sur un score de 3 buts à 0. Une victoire rassurante assurée grâce à un triplé d'Alexandre Lacazette, mais aussi sous l'impulsion d'Anthony Lopes. Le gardien de but portugais a été décisif en arrêtant le penalty de Thijs Dallinga, qu'il venait de faucher dans sa surface de réparation (45+2e). Un moment plus que historique pour le dernier rempart des Gones.

En arrêtant ce penalty qui aurait pu relancer les Toulousains dans ce match de la quinzième journée de Ligue 1, Anthony Lopes vient mettre fin à une longue et sombre série qui a commencé à trop durer. En effet, depuis deux saisons, c'est la première fois que l'international portugais arrête un penalty au Groupama Stadium. L'homme de 33 ans défend pourtant les buts lyonnais depuis le 9 janvier 2016. C'est peut-être le déclic pour Lopes dans une équipe de l'Olympique Lyonnais qui vient de gagner également son premier match à domicile depuis six mois.

Anthony Lopes focus sur le maintien

L'Olympique Lyonnais compte maintenant deux victoires en Ligue 1 cette saison mais demeure toujours dernier et premier relégable. Après une longue série de mauvais résultats, l'OL avait besoin de cette victoire, des supporters jusqu’aux employés du club, selon Anthony Lopes. Le Portugais assure qu'il va avoir une belle base de travail pour aller sauver le club de la relégation. Il s'est montré très heureux et soulagé de s'être rattrapé, après une erreur qui a failli couter un but aux hommes de Pierre Sage, qui remporte son premier succès à la tête des Gones.