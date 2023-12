De retour d'une longue blessure, Marco Asensio reprend progressivement la compétition. Avant d'affronter Dortmund, il donne des nouvelles rassurantes.

PSG : Marco Asensio annonce la couleur pour son retour

Près de trois mois après son dernier match en Ligue 1, Marco Asensio retrouvait la compétition samedi avec le Paris Saint-Germain. Le milieu offensif, laissé au banc au coup d'envoi, a fait son entrée en jeu en deuxième période à la 79e minute. De retour de sa blessure au pied contractée en septembre, il avait été lancé lors du nul 1-1 arraché par le Paris Saint-Germain face à Newcastle en Ligue des Champions. Alors qu'il continue toujours de se remettre de ce long moment passé loin des pelouses, Marco Asensio s'est montré très rassurant sur sa forme physique qu'il retrouve progressivement.

Sur le réseau social X, Marco Asensio s'est d'abord réjoui de la belle mais difficile victoire 2-1 assurée devant le FC Nantes. L'Espagnol a ensuite ajouté qu'il se sent mieux chaque jour. De bon augure pour le joueur et Luis Enrique qui va récupérer un élément clé de son effectif. Il n'avait plus joué en Ligue 1 depuis cette victoire 4-1 obtenue face à l'Olympique Lyonnais en septembre 2023. Sa blessure est intervenue lors de la trêve internationale de septembre au cours d'une victoire 7-1 de l'Espagne face à Chypre.

Un retour qui fera du bien

A Paris, Luis Enrique a de quoi être heureux en voyant l'infirmerie se vider peu à peu. Avec Warren Zaïre-Emery et Marquinhos, le retour de Marco Asensio fera beaucoup de bien au PSG. Arrivé du Real Madrid, il s'était rapidement imposé comme un joueur important, ayant surtout retrouvé Luis Enrique, son sélectionneur en équipe nationale d'Espagne. Avec deux buts et une passe décisive en quatre matchs, Asensio était sur une dynamique avant sa blessure. Il sera une option supplémentaire pour son entraîneur au moment d'aller défier Dortmund.