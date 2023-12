Une semaine après le limogeage de Laurent Batlles, l'ASSE a choisi Olivier Dall'Oglio pour la suite de la saison. Sauf revirement, sa signature sera officialisée mardi.

L'ASSE tient son nouvel entraineur. Olivier Dall'Oglio est l'élu des dirigeants du club ligérien, comme l'annonce L'Equipe et plusieurs médias. Il était le favori après les entretiens passés avec les candidats. Il a eu les faveurs des décideurs stéphanois qui avaient aussi le choix entre Thierry Laurey et Patrice Garande. Quant à Philippe Montanier, Frédéric Antonetti, Stéphane Moulin ou encore Zoumana Camara, ils n'ont pas souhaité prendre la succession de Laurent Batlles, comme le confirme Le Progrès. Le nouveau coach des Verts va diriger son premier entrainement mardi et sera présenté en conférence de presse dans la foulée, d'après les informations de Peuple-Vert.

Olivier Dall'Oglio avait entrainé la réserve de Nîmes Olympique et de l'ES Troyes, puis Dijon FCO (2012-2019), le Stade Brestois (2020-2021) et Montpellier HSC (2021-2022). Il avait également été le directeur du centre de formation de Nîmes (2000-2005). Pour rappel, c'est le technicien de 59 ans qui avait conduit Dijon FCO en Ligue 1 en 2016 et l'avait maintenu dans l'élite pour la première fois à l'issue de l'exercice 2016-2017, puis en 2017-2018.

Le gros défi d'Olivier Dall'Oglio à Saint-Etienne

Olivier Dall'Oglio a la lourde tâche de faire remonter l'ASSE au classement dans un premier temps, puis de ramener l'équipe en Ligue 1 d'ici la fin de la saison. Un retour dans l'élite qui reste l'objectif unique de la direction, malgré la chute des Verts de la 2e à la 8e place. En effet, les Verts sont 8es avec 24 points, après 17 journées de championnat. Ils sont donc loin de leur objectif. Avec 10 points et 9 points de retard respectivement sur le leader Angers SCO et son dauphin Laval, les Stéphanois devraient se concentrer sur les 3e, 4e et 5e places, qui donnent droit aux barrages, pour tenter de retrouver l'élite.

Premier rendez-vous à Bordeaux

Pour ce faire, Olivier Dall'Oglio doit immédiatement mettre fin à la série de 5 défaites de l'ASSE. Il n'aura pas de période d'adaptation, car le prochain rendez-vous de Saint-Etienne, c'est le samedi 16 décembre (15h), face aux Girondins à Bordeaux. Des Bordelais (17es) qui sont menacés de relégation en National. Pour donner les moyens au nouvel entraineur de l'ASSE pour finir dans le top 5 de la Ligue 2, la direction du club a décidé de renforcer son équipe cet hiver. Loïc Perrin a promis l'arrivée d'un défenseur et d'un joueur offensif, en priorité.