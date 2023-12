À l’approche du mercato hivernal, les lignes bougent déjà au PSG avec la confirmation d’un accord pour la prolongation de Warren Zaïre-Emery.

Mercato PSG : Warren Zaïre-Emery d’accord pour prolonger à Paris

Warren Zaïre-Emery attire l’attention de plusieurs grosses écuries. Et pour cause, âgé seulement de 17 ans, le milieu de terrain français s’est imposé au sein de l’entrejeu du Paris Saint-Germain avec une facilité déconcertante. Devenu titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, il rayonne par ses qualités techniques et sa maturité dans le jeu. Forcément, un tel profil prometteur attise les convoitises.

Lors du dernier mercato, Manchester United était prêt à mettre jusqu’à 60 millions d’euros pour s’attacher les services de Warren Zaïre-Emery. Mais la direction du PSG s’était formellement opposée à un éventuel départ de son jeune prodige. Le président Nasser Al-Khelaïfi a pleinement confiance en jeune joueur et le considère comme l’avenir du club. Et si son contrat expire en juin 2025, les dirigeants parisiens ont alors pris l’initiative en vue d’étendre son bail.

La volonté du PSG de conserver Warren Zaïre-Emery a trouvé un écho positif chez le joueur lui-même, qui est déterminé à continuer sa progression au sein de son club formateur. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le jeune milieu de terrain a donné son accord pour signer un nouveau contrat de cinq ans avec le PSG. Le deal serait déjà conclu entre les parties concernées.

Warren Zaïre-Emery devra attendre avant de signer son nouveau contrat

Cependant, en raison de sa minorité, Warren Zaïre-Emery ne pourra officiellement apposer sa signature sur le nouveau contrat qu'après avoir célébré son 18e anniversaire en mars prochain. Il devra donc patienter durant quelques mois. Une fois majeur, le natif de Montreuil liera son destin au Paris SG jusqu'en juin 2030.

Cette démarche confirme l'engagement du club parisien à investir sur de jeunes talents prometteurs au sein de son effectif. La prolongation anticipée de Warren Zaïre-Emery représente donc une étape significative dans la stratégie à long terme du PSG. D’autres signatures de jeunes cracks se profilent aussi en interne.