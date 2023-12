Ciblé depuis plusieurs mois par le PSG, Gabriel Moscardo est actuellement en vacances à Paris et a fait une grosse annonce sur son avenir.

Mercato PSG : Gabriel Moscardo, des vacances à Paris qui interpellent

Depuis plusieurs semaines, Gabriel Moscardo est sans cesse annoncé au Paris Saint-Germain. Séduit par le profil du milieu de terrain des Corinthians, le directeur sportif du PSG, Luis Campos, a récemment fait le voyage jusqu’à Sao Paulo pour tenter de boucler son transfert. Et selon les dernières informations, les négociations entre les différentes parties sont à un stade très avancé. La direction du PSG aurait déjà obtenu un accord verbal du milieu défensif de 18 ans en vue de rejoindre le club l’été prochain.

Les dirigeants des Corinthians attendraient désormais un chèque d’environ 25 millions d’euros pour céder leur jeune joueur, un montant plus ou moins accessible pour les finances quasi illimitées du Paris SG. Les discussions entre les différentes parties se poursuivent en vue de finaliser cette affaire. En attendant, Gabriel Moscardo a terminé la saison avec le club brésilien et a décidé de passer ses vacances à Paris. Les images de son arrivée dans la capitale française enflamment la toile et tendent à confirmer son futur transfert au PSG. Mais le principal concerné a tenu à calmer les ardeurs.

Gabriel Moscardo pas pressé de quitter les Corinthians

Dans une interview accordée à la Gazeta Esportiva, Gabriel Moscardo explique qu’il est simplement de passage à Paris et n’est pas pressé de quitter son club formateur, où il se voit revenir en janvier 2024 pour poursuivre sa progression. « Ma réalité est que je reviendrai aux Corinthians en janvier […] je veux apprendre », a-t-il indiqué. Une mise au point suffisante pour remettre en cause son futur transfert au PSG ? Pas si sûr.

Le timing de son arrivée à Paris suscite diverses spéculations. La nouvelle promesse du football brésilien pourrait profiter de son séjour parisien pour visiter les installations du Paris Saint-Germain et peut-être finaliser les derniers détails de son transfert. Cette hypothèse n’est pas à exclure. Pour le moment, son avenir reste encore entouré d'incertitudes, et les fans du PSG restent en attente de développements supplémentaires sur ce dossier.