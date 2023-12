Luis Enrique a réagi samedi aux rumeurs envoyant Gabriel Moscardo au Paris Saint-Germain. Le directeur sportif en a profité pour faire un point sur le dossier.

Mercato PSG : Rien n'est encore signé pour Gabriel Moscardo à Paris

C'est la rumeur mercato la plus brûlante du moment au Paris Saint-Germain. Depuis quelques jours, Gabriel Moscardo est annoncé avec insistance dans la capitale française. Si Chelsea et d'autres prétendants se sont aussi positionnés sur le dossier, c'est bien à Paris que le jeune milieu défensif a décidé de poursuivre sa carrière de footballeur. Un désir que Luis Campos veut bien l'aider à réaliser en facilitant son transfert au Parc des Princes. Mais alors que plusieurs accords ont été annoncés entre le club français et son homologue brésilien des Corinthians, rien n'est encore conclu. C'est en tout cas la grosse mise au point faite par le directeur sportif du PSG sur les antennes de Canal+.

Dans ses déclarations, Luis Campos a fait savoir que le PSG est obligé d’être informé de tous les grands talents dans le monde. Cependant, pour ce qui est du cas Gabriel Moscardo, rien n’est encore signé, a fait savoir le dirigeant portugais. Une façon de calmer le jeu autour du jeune Brésilien de 18 ans dont le transfert commence par devenir un dossier plus compliqué à boucler qu'il ne le paraît. La faute au nouveau président des Corinthians, Augusto Melo, pas prêt à rendre la vie facile au PSG sur ce dossier.

Gabriel Moscardo, c'est au moins 40 millions d'euros

Le PSG a fait du Bréislien une priorité mais va devoir faire un effort financier supplémentaire. Alors que Duílio Monteiro Alves, l'actuel président des Corinthians, veut vite boucler les discussions avant même début janvier, son futur successeur a tout changé. Au départ, le club brésilien réclamait entre 22 et 25 millions d'euros pour laisser filer Gabriel Moscardo. Une exigence à laquelle Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi étaient disposés à se conformer. Mais pour Augusto Melo, il en faudra plus. Celui qui doit prochainement prendre la présidence des Corinthians réclame au moins 40 millions d'euros pour l'international espoirs brésilien.