En plus du nouvel entraineur nommé ce mardi, l'ASSE mise sur le mercato hivernal pour se relancer dans la course pour la montée en Ligue 1. Olivier Dall'Oglio et Loïc Perrin ont livré quelques indices sur le marché stéphanois en janvier.

ASSE : Olivier Dall'Oglio est arrivé, le mercato est lancé

A la suite des 5 défaites consécutives de l'ASSE, qui ont conduit au limogeage de Laurent Batlles, la direction du club ligérien a été confortée dans son idée de renforcer son équipe en janvier. Des pistes sont explorées et des profils sont déjà sélectionnés dans les petits papiers de Loïc Perrin. Comme il l'a indiqué la semaine dernière, il vise un joueur plus offensif et un autre défensif, en priorité.

Le coordinateur sportif de Saint-Etienne avait précisé ensuite qu'il fallait d'abord nommer l'entraineur avant d'avancer sur certaines cibles et d'être plus précis sur les noms. Et ce mardi, l'ASSE a choisi Olivier Dall'Oglio comme entraineur principal, lançant ainsi son mercato.

Mercato : Dall'Oglio annonce un attaquant pour pallier l'absence de Wadji

Le nouveau coach des Verts a dirigé son premier entrainement et a été présenté en conférence de presse dans la foulée. Accompagné de Loïc Perrin, le technicien de 59 ans a évoqué le mercato hivernal avec ce dernier. Selon le dirigeant, ils sont « sur la même longueur d'ondes ». « On a déjà ciblé certaines choses », a indiqué Perrin ensuite.

Contrairement à l'ancien capitaine de l'ASSE, Olivier Dall'Oglio s'est montré plus précis. « Avec l'indisponibilité d'Ibrahima Wadji (cheville), il y a certainement un manque qu'il faudra combler », a-t-il indiqué. « Il y a certainement des joueurs qui vont arriver. On prendra le temps de bien choisir », a-t-il poursuivi.