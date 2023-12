Maintenant que le nouvel entraineur de l'ASSE est en place, le club ligérien peut passer à l'offensive sur les pistes répertoriées. Et Olivier Dall'Oglio pourrait avoir plus de deux recrues cet hiver.

Mercato ASSE : Un joueur défensif et un autre offensif attendus

Les dirigeants de l'ASSE préparent le marché hivernal pour réajuster leur équipe, victime d'un gros coup de mou avant même la mi-saison. Les Verts ont concédé 5 défaites de suite et cela a poussé la direction à se séparer de Laurent Batlles. Désormais, c'est Olivier Dall'Oglio qui a la lourde tâche de redresser la barre et de conduire Saint-Etienne vers son objectif, qui demeure la montée en Ligue 1. Pour les renforts attendus en janvier, il s'agit en priorité d'un défenseur et d'un joueur offensif. Le nouvel entraineur des Verts a indiqué, mardi en conférence de presse, qu'il espère un avant-centre pour pallier l'indisponibilité d'Ibrahima Wadji (touché à la cheville).

Des détails sur le profil des joueurs espérés à Saint-Etienne

Ce mercredi, Peuple-Vert donne un peu plus de précisions sur les profils des joueurs recherchés par Loïc Perrin et son équipe de recruteurs. D'après la source, les responsables de l'ASSE cherchent un ailier pour combler les absences dues aux blessures, ainsi que le manque d'efficacité des joueurs offensifs. Il s'agit d'un ailier qui prend de la profondeur et capable d'apporter de la vitesse. Concernant le profil du renfort défensif espéré, les Stéphanois sont en quête « d'un joueur polyvalent pouvant évoluer à la fois comme latéral droit, mais aussi comme défenseur central », selon les détails de P-V.

ASSE : Un troisième renfort en option en cas de départ

Le média spécialisé évoque la possibilité d'offrir, en plus, un troisième joueur à Olivier Dall'Oglio cet hiver. Cependant, cela dépendra des départs et des moyens disponibles pour le mercato hivernal. En effet, plusieurs joueurs en fin de contrat en juin 2024 sont susceptibles de quitter le navire vert s'ils ont des opportunités. Ce sont : Aïmen Moueffek, Dylan Chambost, Gaëtan Charbonnier, Victor Lobry, Mickaël Nadé, Maxence Rivera ou encore Matthieu Dreyer.