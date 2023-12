Nouvel entraineur de l'ASSE, Olivier Dall'Oglio a trouvé la réponse appropriée pour régler rapidement un premier souci dans le vestiaire Stéphanois.

ASSE : Dall'Oglio évoque son conflit avec Larsonneur comme un simple accrochage

Nommé à la succession de Laurent Batlles, Olivier Dall'Oglio s'est immédiatement mis à la tâche pour préparer le match de l'ASSE contre les Girondins à Bordeaux, samedi (15h). Il a rappelé l'objectif du club aux joueurs et a sollicité leur implication à plus de 100% pour atteindre leur but. Il a surtout insisté sur le nouvel état d'esprit qu'ils doivent avoir, afin d'être efficaces dans un collectif. « Je veux plus de la part des joueurs », leur a-t-il demandé directement.

Interrogé en conférence de presse sur une vieille polémique avec Gautier Larsonneur à Brest, Olivier Dall'Oglio a répondu avec beaucoup de diplomatie pour ne pas réveiller de vieux démons. Il a mis son différend avec le gardien de but sur le compte d'un accrochage comme il peut en avoir dans toutes les équipes. « Des accrochages, il y en a dans tous les clubs, tous les vestiaires », a-t-il déclaré.

Gautier Larsonneur a été décisif pour l'arrivée d'Olivier Dall'Oglio à Saint-Etienne

Pour rappel, le nouveau coach de l'ASSE avait relégué temporairement Gautier Larsonneur sur le banc de touche à Brest. Et ce dernier avait mal apprécié cette décision. Mais beaucoup d'eaux a coulé sous le pont depuis deux ans. « Avec Gautier, c'est arrivé à un moment où il n'était pas efficace et il n'était pas content que je le sorte », a expliqué simplement Olivier Dall'Oglio.

Quant au portier N°1 des Verts, il a passé l'éponge. D'après les indiscrétions du quotidien Le Progrès, il aurait « poussé auprès de la direction » du club ligérien pour la venue du coach de 59 ans à Saint-Etienne.