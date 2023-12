Le verdict est tombé pour Ibrahima Wadji ce mercredi. L'ASSE a publié un communiqué concernant l'attaquant blessé depuis le mois d'aout.

ASSE : Ibrahima Wadji indisponible jusqu'à la mi-janvier

Blessé en début de saison, Ibrahima Wadji ne rejouera de sitôt. C'est l'information livrée ce jour par le club ligérien dans un communiqué médical, sur son site internet. D'après l'AS Saint-Etienne l'attaquant Sénégalais sera indisponible jusqu’à la mi-janvier 2024. Il est donc d'ores et déjà out pour les deux derniers matchs avant la trêve hivernale, respectivement contre les Girondins de Bordeaux et le SC Bastia.

Son retour à la compétition est espéré lors de la 20e journée de Ligue 2, face au Stade Lavallois, le 13 janvier. Mais cela reste encore lié à l'évolution de sa guérison. L'indisponibilité d'Ibrahima Wadji « sera actualisée en fonction de l’évolution de sa cicatrisation », comme l'a précisé l'ASSE. Une mauvaise nouvelle pour Olivier Dall'Oglio, le nouveau coach des Verts.

L'attaquant de Saint-Etienne victime d'une cascade de blessures

Pour rappel, l’attaquant stéphanois s'était fait une entorse à la cheville, après les deux premières journées du championnat. Freiné après deux titularisations contre Grenoble Foot (0-1) et Rodez AF (2-1) en aout, il était ensuite revenu à l'entrainement. Mais manque de pot pour lui, il avait été victime d'une rechute. Sur ce deuxième coup dur, c'était une lésion aux muscles ischio-jambiers de la cuisse gauche, à la mi-septembre. De retour à la compétition le 23 octobre contre Laval, lors de la 11e journée de Ligue 2, Ibrahima Wadji a encore été touché aux muscles adducteurs de la cuisse droite. Et depuis la fin du mois d'octobre, il est à l'infirmerie.

Pendant son absence, Laurent Batlles avait préféré la recrue estivale Ibrahim Sissoko en pointe de l'attaque. Et ce dernier a inscrit 8 buts en 17 matchs disputés en championnat. Pour rappel, Ibrahima Wadji avait été le deuxième meilleur buteur de l'ASSE, la saison dernière, avec 12 buts et 4 passes décisives en 30 apparitions.