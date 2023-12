David Friio se montre actif avant même l'ouverture du mercato hivernal. Il tiendrait ses deux premières recrues pour renforcer l'effectif de l'Olympique Lyonnais.

Mercato OL : Deux joueurs de Botafogo attendus à Lyon

Avec une enveloppe de 65 millions d'euros, l'Olympique Lyonnais entend se montrer actif sur le mercato en janvier prochain. Le club a besoin de renforts pour se relancer et entamer véritablement la lutte pour le maintien en Ligue 1. En ce sens, David Friio est en pleine opération de charme pour attirer des renforts dans la reconstruction du groupe de Pierre Sage. A en croire les informations en provenance du Brésil, deux recrues pourraient être officialisées d'ici la fin de la semaine. Selon OGlobo, il s'agit de deux joueurs de Botafogo attendus à Lyon pour signer leur contrat avec le club du Rhône.

Deux recrues défensives à officialiser pour David Friio

A voir les profils des joueurs annoncés, le directeur sportif de l'OL semble être sur le point d'attirer deux recrues de qualité à l'Olympique Lyonnais. Il s'agit d'un gardien de but, Lucas Perri, et un défenseur, Adryelson. Le premier cité est âgé de 25 ans et est présenté comme l'un des tous meilleurs portiers du championnat brésilien. Convoqué en équipe nationale du Brésil en septembre dernier, Perri sort d'une très bonne saison avec un bilan de 28 clean-sheets réalisés en 63 matchs toutes compétitions confondues. Il débarquera à l'OL afin de concurrencer Anthony Lopes, le gardien de but numéro 1 des Lyonnais, âgé de 33 ans.

Quant à Adryelson, il est un défenseur central, évoluant lui aussi à Botafogo. Du haut de ses 25 ans, il a disputé 35 matchs de championnat la saison écoulée avec un statut de titulaire indiscutable. Tout comme Perri, il a également connu récemment sa première apparition en équipe nationale sans malheureusement pour autant jouer. Il sera un renfort de poids pour la défense lyonnaise qui manque d'assurance et de sérénité. Lucas Perri a une valeur marchande évaluée à cinq millions d'euros tandis que Adryelson est lui coté à huit millions d'euros.