Désireux de se renforcer cet hiver, l'Olympique Lyonnais reçoit une réponse cash pour une piste de David Friio en Ligue 1.

Mercato OL : Premier couac pour David Friio

A l'Olympique Lyonnais, plus qu'un mercato, le marché hivernal est une urgence pour John Textor. Le président du club rhodanien sait qu'il faudra sortir le chéquier pour aller chercher des renforts pour sauver le club de sa galère. On parle d'une enveloppe de 50 millions d'euros pour recruter cet hiver. L'une des premières pistes de David Friio mènerait du côté du Stade Rennais, plus précisément à Baptiste Santamaria. Il s'agit d'une vieille cible pour la direction des Gones, qui était déjà venue aux nouvelles l'été dernier. Le Français de 28 ans est visé pour apporter un nouveau souffle et de la concurrence dans le milieu de terrain du groupe de Pierre Sage. Sauf que s'annonce déjà bien plus compliqué qu'il ne le fallait pour les Lyonnais sur la piste d'un joueur sous contrat jusqu'en 2025.

Sur la question relative à l'intérêt de l'OL pour Baptiste Santamaria, le président du Stade Rennais s'est montré très cash et ne laisse pas une lueur d'espoir à David Friio pour négocier. Bien que barré par la concurrence et en manque de temps de jeu à Rennes, le milieu de terrain ne devrait pas bouger cet hiver. Olivier Cloarec a indiqué n'avoir reçu aucune offre pour son joueur, qui n'a pas non plus manifesté un désir de quitter le club. En conclusion, le président du Stade Rennais assure que ceci indique que tout le monde reste concerné par le club. Sans doute la moins bonne réponse que le directeur sportif lyonnais aurait voulu entendre.

David Friio sur plusieurs fronts

L'hiver s'annonce ainsi très chaud et plein de rebondissements à l'Olympique Lyonnais. Alors qu'il semble retrouver un brin de confiance grâce à la large victoire 3-0 contre Toulouse, le club veut encore de renfort offensif. David Friio s'active en ce sens sur la piste du Nigérian Moses Simon du FC Nantes. Un intérêt confirmé par le clan du joueur de 28 ans, mais qui ne devrait pas bouger cet hiver. Du côté de la direction des Canaris, on travaille à proposer un nouveau contrat pour Simon.