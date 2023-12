L'Olympique de Marseille s'est incliné jeudi soir (1-0) à Brighton en Ligue Europa. De quoi laisser un gros coup de déception à Bamo Meïté.

Brighton - OM : Bamo Meïté et l'OM envoyés en barrages

Pour l'Olympique Lyonnais, la suite de la Ligue Europa passe par la case des barrages. Le club phocéen est passé près de sa qualification en huitièmes de finale ce jeudi soir après avoir concédé une courte défaite 1-0 sur la pelouse de Brighton. Bamo Meïté et ses partenaires ont pourtant presque réussi la mission en tenant les Anglais en échec jusque dans les derniers instants de cette rencontre de la dernière journée de la phase de groupes. Ils seront malheureusement surpris sur un joli but signé Joao Pedro. Une défaite qui n'est pas sans conséquence puisqu'elle permet aux Seagulls d'éjecter les Marseillais de la première place et de les envoyer en barrages.

La grosse frustration de Bamo Meïté

Battus, les hommes de Gennaro Gattuso doivent maintenant prendre par les seizièmes de finale pour espérer poursuivre l'aventure en Ligue Europa. L'OM va donc affronter un des reversés, ayant terminé troisième de Ligue des Champions. Un sort que n'avait pas envisagé Bamo Meïté et ses partenaires, déçus d'avoir encaissé ce but à la dernière minute. Titulaire pour la première fois dans le groupe de l'Italien en Ligue Europa, le défenseur central ivoirien se satisfait tout de même d'un match solide et félicite le groupe.

Bamo Meïté déjà tourné vers la Ligue 1

Après une soirée pleine de frustration, les Marseillais doivent tenter de rebondir en championnat. Chancel Mbemba et ses partenaires recevront Clermont dimanche prochain pour le compte de la seizième journée de Ligue 1. Pour Bamo Meïté, il faut aller chercher les trois points face aux Clermontois, qui sortent d'un nul 0-0 face Lille. Une bonne façon de se remettre de ce gros coup reçu au moral