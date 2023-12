Le Real Madrid n'est pas prêt à renoncer à Kylian Mbappé. Mais pour autant, le club espagnol n'a pas non plus l'intention de subir un nouveau revers dans ce dossier.

Mercato PSG : Le Real assez prudent avec Kylian Mbappé

Le Real Madrid n'a jamais caché son admiration pour Kylian Mbappé, dont le recrutement est devenu un dossier prioritaire. Le club rêve du joueur et a plusieurs fois manifesté son désir de l'attirer en Liga espagnole. Mais l'échec cuisant subi en mai 2022 est vu comme un véritable camouflet pour le club de la capitale espagnole et Florentino Pérez semble en avoir beaucoup appris. Alors que l'attaquant du Paris Saint-Germain est en fin de contrat en juin 2024 et n'a toujours pas encore décidé de prolonger, le Real a décidé de changer de stratégie. Loin des récentes prises d'initiative qui ont mal tourné, Madrid veut faire les choses autrement avec une offensive préparée pour cet hiver, mais en se montrant très prudent.

Kylian Mbappé, le coup de pression de Madrid

Pour Florentino Pérez, il n'est plus question de se laisser berner. Le Real Madrid veut de Kylian Mbappé mais laisse désormais le choix à l'attaquant de 24 ans de trancher pour son avenir. Le club de Liga veut voir le Bondynois prendre publiquement position pour signifier son désir de rejoindre la capitale espagnole. En ce sens, le président du Real Madrid aurait lancé un ultimatum au champion du monde français pour décider s'il veut vraiment rejoindre le groupe de Carlo Ancelotti. Une sorte de pression sur le joueur qui entretient encore le suspense autour de son avenir.

A en croire les informations de Caughtoffside, la position du Real est claire. Le club ne compte pas s’activer pour la signature de Kylian Mbappé. L’arrivée d’Endrick cet été conforterait également la position du Real dans le dossier du joueur de 24. L'hiver risque d'être mouvementé pour l'attaquant du Paris Saint-Germain.