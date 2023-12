Le match du RC Lens face au FC Séville en Ligue des champions a laissé des sequelles chez les Lensois. Plusieurs absences sont annoncées par Franck Haise, contre le Stade de Reims.

RC Lens : Mendy, Machado, Sotoca et Medina absents contre Reims, Gradit incertain

Le RC Lens a livré un gros match mardi contre le FC Séville en phase de poule de la Ligue des champions. Le club nordiste s'est imposé contre les Andalous, au stade Bollaert, au bout du temps additionnel (2-1, 90e+6). L'équipe de Franck Haise a ainsi validé son billet pour la Ligue Europa, en finissant 3e de son groupe. Mais les Lensois ont perdu deux joueurs sur blessure. Nampalys Mendy n'avait pas terminé la rencontre avec les Sévillans. Il était sorti en raison d’une lésion au niveau de la cuisse. Il sera indisponible pour trois à quatre semaines, selon son entraineur. Son retour est donc espéré en janvier.

Quant à Jonathan Gradit, il est touché au mollet. Sa participation au match de la 16e journée de Ligue 1 est très incertaine. Le RC Lens a également deux joueurs majeurs suspendus pour accumulation de cartons : Facundo Medina (défenseur central) et Florian Sotoca (attaquant). Franck Haise a aussi donné des nouvelles de Deiver Machado. L'arrière gauche colombien, souffrant d'une tendinopathie aux adducteurs, s'est fait opéré jeudi. Il sera absent pour une durée de deux mois.

Le RCL victime de son mauvais départ en Ligue 1

Malgré toutes ces absences, les Sang et Or devront faire un résultat contre les Rémois, après le nul concédé à Montpellier il y a une semaine. Pour rappel, le Racing Club de Lens a raté son début de saison. A deux journées de la fin de la première phase du championnat, les Artésiens sont 7e avec 13 points de retard sur le leader le PSG et 7 sur le 3e du podium, l'AS Monaco. Or l'objectif des Lensois est de finir sur le podium, afin de disputer encore la Ligue des champions la saison prochaine. Le Stade Rémois a également 23 points comme le RC Lens et a à coeur de réussir un coup dans le Nord.