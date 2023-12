Alors qu'il est en pleine galère au PSG, Luis Campos aurait tranché pour l'avenir de Keylor Navas, dont il veut déjà se débarrasser même dès cet hiver.

Mercato PSG : Luis Campos veut sceller l'avenir de Keylor Navas

Les choses vont de mal en pis pour Keylor Navas au Paris Saint-Germain. Pourtant arrivé au club avec la promesse d'être le premier choix dans les buts du club de la capitale, tout a progressivement changé. Il perd sa place de titulaire au profit de Gianluigi Donnarumma, et n'est maintenant plus que troisième actuellement dans la hiérarchie, depuis le réveil d'Arnau Tenas. Le gardien de but costaricien fait également les frais d'une douleur qu'il traîne au dos depuis un moment. Alors qu'il prend son mal en patience, espérant inverser la situation, Navas pourrait même ne plus avoir à refiler le maillot du Paris Saint-Germain. En effet, aux dernières nouvelles, Luis Campos serait prêt à montrer la porte de sortie du Parc des Princes au gardien de but de 37 ans, dès le mercato qui s'ouvre en janvier 2024.

L'Arabie Saoudite et l'Angleterre rêvent de Navas

Si Paris pense à s'en débarrasser, l'Arabie Saoudite et l'Angleterre ont bien envie de le relancer. Déjà courtisé il y a quelques mois dans le Golfe, Keylor Navas pourrait s'offrir un dernier contrat doré afin de s'offrir une retraite en douce, avec un statut de titulaire. La Premier League ne lui est pas étrangère non plus puisque le gardien de but y a passé une saison en prêt du côté du Nottingham Forest. Sauf que son mal au dos pourrait être un frein aux négociations et le contraindre à rester au PSG encore pour quelques mois, au grand dame de Luis Campos.

Keylor Navas décidé à se battre

Condamné un statut de remplaçant, Keylor Navas vit mal sa situation au PSG. Sur ses réseaux sociaux, il a évoqué sa situation qui est difficile, même s'il ne souhaite pas se plaindre, parce que se sentant privilégié. Cependant, le gardien de but n'a pas pu cacher sa frustration, alors qu'il tente de faire de son mieux, de faire des efforts et de travailler, promettant de se battre pour retrouver une position. Arrivé à Paris en 2019, son contrat prend fin au terme de la saison en cours.