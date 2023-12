Gianluigi Donnarumma connaît actuellement un passage à vide au PSG. Des voix s'élèvent pour défendre le gardien de but italien.

PSG : Pascal Olmeta accuse Paris pour Gianluigi Donnarumma

Il était arrivé au Parc des Princes comme la pièce manquante au puzzle du projet qatari pour le Paris Saint-Germain. Après des débuts rassurants et convaincants, Gianluigi Donnarumma a commencé par afficher des lacunes qui passent mal. Celui qui est arrivé dans la capitale française en 2021 peine encore à faire l'unanimité. Son expulsion du week-end dernier, face au Havre, est comme la bourde de trop pour l'Italien. De quoi laisser pleuvoir des critiques qui sont loin de l'aider à s'en remettre. Si Donnarumma peut compter sur son entraîneur Luis Enrique, il bénéficie maintenant du soutien de Pascal Olmeta.

L'ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille estime que Gianluigi Donnarumma est mis sous pression et dans le doute dès son arrivée à Paris. « Il arrive à Paris et on lui met Keylor Navas sur le dos », fait-il remarquer. Le tournant aura été la défaite 3-1 du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions contre le Real Madrid, après un succès 1-0 à l'aller et après avoir mené au Bernabéu. Si le gardien de but italien a été pointé du doigt comme le grand coupable, Olmeta ne l'approuve pas. Et pour ne rien arranger à sa situation, Luis Enrique lui fait une exigence qui passe mal chez l'homme de 62 ans. « Vous avez un coach qui lui demande de jouer au pied. Mais il n’a que le pied droit, le gauche il ne s’en sert que pour l’embrayage », peste-t-il.

Gianluigi Donnarumma pas assez soutenu

Chiffres à l'appui, Pascal Olmeta a rappelé qu'on a connu meilleure version de Gianluigi Donnarumma qui n'a que 24 ans. Le gardien de but a connu toutes les sélections jeunes avec l'Italie. Il est vainqueur de l'Euro 2020 où il a été élu meilleur gardien de but. « Ça reste l’un des meilleurs gardiens au monde sur sa ligne pour moi », confie-t-il à RMC. Donnarumma « a fait gagner 9 points au PSG sur des arrêts décisifs cette saison. C’est énorme pour un gardien de buts », précise Olmeta qui regrette qui assure qu'il « n’a jamais été mis dans les meilleures conditions » au PSG.