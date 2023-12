En clôture de la 16e journée de Ligue 1, Lille OSC reçoit le PSG ce dimanche à 20h45. Découvrez les compositions probables de Paulo Fonseca et Luis Enrique.

PSG : Luis Enrique avec du très lourd face au LOSC

Ce dimanche, en clôture de la seizième journée du championnat de France, le leader, le Paris Saint-Germain, se déplace sur la pelouse du quatrième, le LOSC, au Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy. À quelques heures de ce match, les médias ont spéculé sur les compositions d’équipes possibles des deux entraîneurs. Concernant Luis Enrique, le journal L’Équipe annonce du très lourd face aux Dogues. En effet, Arnau Tenas devrait suppléer Gianluigi Donnarumma, suspendu, dans les buts. En défense centrale, Marquinhos et Milan Skriniar sont pressentis pour démarrer.

Lucas Hernandez et Achraf Hakimi vont animer les couloirs, de gauche à droite. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery devraient être associés. Concernant le troisième homme, Luis Enrique aura le choix entre Kang-in Lee et Vitinha, mais le Portugais pourrait être préféré après son entrée en jeu très remarqué face au Borussia Dortmund. Devant, le jeune Bradley Barcola devrait accompagner Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. En somme, le technicien parisien prévoit la grosse armada pour affronter l’équipe de Paulo Fonseca ce soir.

La compo probable de Lille

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily

Milieux : Bentaleb, André (c), Gomes

Attaquants : Zhegrova, Cabella, Yazici.

Le onze possible du PSG face au LOSC

Gardien : Tenas

Défenseurs : Hakimi, Skriniar, Marquinhos (c), Hernandez

Milieux : Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha

Attaquants : Dembélé, Barcola, Mbappé.