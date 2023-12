Le PSG n'a pas pu se tirer du piège de Lille dimanche. Après le nul 1-1, Manuel Ugarte a tenté de justifier cette nouvelle contre-performance.

Lille - PSG : Frustré, Manuel Ugarte se lâche

Le Paris Saint-Germain a manqué une belle occasion de prendre davantage le large sur son dauphin au classement, l'OGC Nice. Au lendemain de la défaite des Aiglons (3-1) contre Le Havre, le leader n'a pas pu profiter de son avantage. En déplacement sur la pelouse de Lille dimanche, les Parisiens ont été pris au piège des Dogues, en étant rattrapés au score dans les toutes dernières secondes de cette rencontre de la seizième journée de Ligue 1. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1 à la grande déception de Manuel Ugarte. Le milieu de terrain uruguayen a d'ailleurs reconnu la force de l'adversaire, avouant que Lille « est une équipe très forte et notamment à domicile », même si selon lui, « Paris s’est montré meilleur sur ce match ».

L'état de la pelouse en question

Après l'épisode de Dortmund en Ligue des Champions, Paris enchaîne ainsi avec un deuxième match nul de suite. Un résultat concédé sur des détails à prendre aussi en compte, confie Manuel Ugarte. L'état de la pelouse du Stade Pierre Mauroy a été un handicapé pour les hommes de Luis Enrique, a déclaré l'Uruguayen. Ce qui vient appuyer les plaintes du président lillois, Olivier Létang, qui avait qualifié la pelouse de scandale en novembre dernier.

Rattrapé sur un but de Jonathan David dans les dernières secondes, le PSG garde tout de même ses cinq points d'avance sur l'OGC Nice au classement. Mais pour Luis Enrique, plus que de la frustration, c'est un match nul qui fait mal. Ceci vient boucler une semaine déjà décevante après le nul 1-1 concédé à Dortmund. Et comme face aux Allemands, Luis Enrique a déclaré que le résultat du dimanche soir va les aider pour la suite de la saison, car le PSG veut lutter pour tous les titres..