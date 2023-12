À l’issue de la victoire de l’OM face à Clermont (2-1), Leonardo Balerdi a souligné la montée en puissance de l’un de ses coéquipiers en défense.

Mercato OM : Michael Murillo, une belle surprise pour Marseille

Michael Murillo, arrivé cet été à l'Olympique de Marseille en provenance d'Anderlecht dans un grand scepticisme, s'est métamorphosé au fil des rencontres en une agréable surprise pour le club phocéen. Le latéral droit panaméen s'est révélé décisif à trois reprises lors des quatre derniers matchs de l'OM, avec deux buts inscrits et une passe décisive, signe de son intégration réussie au sein de l'équipe phocéenne.

Recruté pour un montant d'environ 2,5 millions d'euros, Michael Murillo justifie progressivement les attentes placées en lui. Grâce à ses performances encourageantes, le joueur de 27 ans a su conquérir le vestiaire de l’OM et recueillir les éloges de son entraîneur, Gennaro Gattuso, qui, la semaine dernière, s'est exprimé avec satisfaction sur les progrès du latéral droit. « Quand je suis arrivé, il n'avait même pas disputé une minute […] Murillo aurait peut-être mérité plus avant. C'est une belle surprise sur le plan technique et humain », a reconnu le technicien italien.

Leonardo Balerdi enchanté par l’ascension de Michael Murillo

La performance récente de Michael Murillo a également été cruciale dans la victoire de l'OM contre Clermont (2-1) ce dimanche, où il a inscrit le premier but de son équipe. Leonardo Balerdi, visiblement enchanté par l'évolution du défenseur panaméen, a partagé sa satisfaction. Dans des propos rapportés par Le Phocéen, le défenseur argentin a expliqué qu’il était « trop content pour lui parce qu'il attendait beaucoup. C'est un footballeur toujours positif même quand il ne joue pas ».

Leonardo Balerdi souligne que durant « tout le match, toutes les minutes qu'il a jouées, le Panaméen a fait de bonnes choses ». Ainsi, Michael Murillo, au-delà des doutes initiaux, s'impose comme un élément clé et prometteur pour l'OM, contribuant de manière significative aux succès récents de l'équipe et gagnant la confiance de ses coéquipiers et de son entraîneur. La doublure de Jonathan Clauss pourrait bien être l'un des récits positifs de cette saison pour l'OM.