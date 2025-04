LOSC-OM : Le choix de LFP, un mauvais signe pour Marseille ?

Le match entre le LOSC et l’OM. sera arbitré par Éric Wattellier. Mais cette désignation soulève divers commentaires au vu des statistiques contrastées de l’arbitre.

LOSC vs OM : Eric Wattellier sera au sifflet

Dimanche soir, le LOSC et l’Olympique de Marseille s’affronteront pour un match au sommet. Séparés de seulement deux points, l’OM (2e) et le LOSC (3e), se talonnent de très près au classement. Autant dire que l’issue de cette rencontre sera décisive dans la course à la Ligue des champions.

Et pour arbitrer ce match LOSC-OM, la LFP a porté sur son choix sur Eric Wattellier. Un arbitre qui semble porter chance aux Dogues cette saison, tandis que, son bilan avec les Phocéens est plus contrasté. Sur les deux matchs arbitrés de Marseille par Wattellier, le club phocéen a enregistré une victoire et une défaite.

Attention aux cartons jaunes

En revanche, ses statistiques avec le LOSC sont plus favorables : deux victoires, un nul et une seule défaite en quatre matchs. Il faut également noter que hormis face à Lyon, chaque adversaire de Lille a écopé d’un carton rouge sous l’arbitrage d’Eric Wattellier cette saison. Au total, l’arbitre français a distribué 55 cartons jaunes distribués et 4 rouges donnés, selon Transfermarkt.

Si cette désignation n’est en aucun cas une garantie de résultat, elle pourrait alimenter certaines superstitions chez les supporters de l’OM. Surtout que l’arbitrage est régulièrement pointé du doigt cette saison. Cyril Gringore et Julien Schmitt seront à la VAR pour assister l’arbitre central.

