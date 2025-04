ASSE : La stratégie du Havre pour éviter la relégation

Concurrent de l’ASSE dans la course au maintien, le Havre AC ne s’occupe pas du tout des Verts, qui sont classés juste derrière lui. Le club normand préfère regarder vers le haut plutôt que vers le bas.

Maintien en Ligue 1 : Lutte à distance entre l’ASSE et le HAC

Pendant que l’ASSE s’inclinait devant le RC Strasbourg (3-1), le Havre AC a pris un point face à l’AS Monaco (1-1) lors de la 31e journée de Ligue 1. Grâce à ce point précieux, les Havrais possèdent désormais une avance d’un point sur les Stéphanois, en plus d’une meilleure différence de buts.

L’AS Saint-Etienne est toujours 17e et relégable, tandis que le HAC est 16e et en position de barragiste. La course pour le maintien en Ligue 1 s’annonce donc intense entre ces deux clubs et leurs autres concurrents que sont Angers SCO (15e), le FC Nantes (14e) et le Stade de Reims (13e).

Le Havre AC se concentre sur lui-même sans se soucier de l’AS Saint-Etienne

Bien que sous la menace de l’ASSE, le Havre AC a décidé de se concentrer sur ses propres forces plutôt que de se mettre sous pression. L’équipe de Didier Digard préfère assurer ses résultats plutôt que d’espérer un faux pas des Verts dans le sprint final. C’est en tout cas la consigne dévoilée par son adjoint en conférence de presse d’après-match.

« On savait évidemment la défaite de l’AS Saint-Etienne à Strasbourg avant notre match, mais il n’y a eu aucun mot par rapport à ce résultat. Aucune réaction », a fait savoir Nicolas Douchez.

« L’ASSE, on est dans la course avec elle pour le maintien, mais nous sommes focalisés sur nous, sur ce que nous sommes capables de faire. Nous avons notre destin entre les mains, au moins pour les barrages. L’important pour nous, c’est de rester concentrés jusqu’au bout, d’être dans la course jusqu’à la dernière journée. À nous de faire le nécessaire en restant concentrés », a indiqué le technicien du Havre AC, en savourant le point important pris face aux Monégasques.

« On sait l’importance de chaque point. Donc l’important, ce ne sont pas les autres concurrents, c’est ce que nous, on sera capables de faire dans la course au maintien », a déclaré l’adjoint du coach Didier Digard.