Lors de la victoire face à l’OL (3-0), Michael Murillo a inscrit son premier but sous le maillot de l’OM et a partagé son ressenti sur cette réalisation.

OM : Michael Murillo était convaincu de marquer contre Lyon

L’Olympique de Marseille poursuit sa dynamique positive en championnat. Quelques jours après son succès face au Stade Rennais (2-0), l’OM s’est imposé ce mercredi soir face à l’OL (3-0) en match en retard de la 10e journée de Ligue 1. Cette deuxième victoire consécutive en championnat a permis au club entraîné par Gennaro Gattuso de remontrer dans le classement. L’OM est désormais 8e de Ligue, à sept points du podium.

Cette rencontre fut aussi l’occasion pour une recrue estivale de marquer des points. Arrivé en provenance d’Anderlecht, Michael Murillo a profité de la méforme de Renan Lodi pour réaliser une bonne prestation contre les Lyonnais. Sur un centre de Pierre-Emerick Aubameyang, l’international panaméen a même inscrit le deuxième de l’OM, permettant à son équipe de faire le break.

À l’issue de la rencontre, Michael Murillo s’est dit « très heureux » d’avoir contribué à la large victoire de son équipe et a partagé ses sentiments sur son premier but inscrit à l’OM. Le latéral droit assure qu’avant la rencontre, il était « persuadé de marquer » contre Lyon, et son pressentiment s’est finalement réalisé.

Michael Murillo adore le nouveau système de Gennaro Gattuso

Après des débuts compliqués à l’Olympique de Marseille, Michael Murillo commence progressivement à se faire une place dans le onze de départ de Gennaro Gattuso. Le défenseur polyvalent en a profité pour saluer le changement tactique de son entraîneur, qui a opté pour une défense à trois et deux pistons contre l’OL.

Ce système de jeu semble convenir à Michael Murillo, qui retrouve peu à peu des couleurs à Marseille. « J’aime bien ce système, car j'évolue ainsi en sélection », a-t-il confié. Michael Murillo devra ainsi enchainer des prestations convaincantes pour s’installer durablement dans le onze de départ de l’OM.