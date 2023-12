Cible surprise de Luis Campos pour renforcer la charnière centrale du PSG, Lucas Beraldo, défenseur central de 20 ans serait sur le point de quitter Sao Paulo pour la capitale française.

Mercato PSG : Le transfert de Lucas Beraldo bouclé pour 25M€

Sauf revirement de dernière minute, le Paris Saint-Germain tient sa première recrue hivernale avec Lucas Beraldo. Révélé lundi soir par la presse brésilienne, le transfert du défenseur central de Sao Paulo est sur le point de concrétiser en faveur du club de la capitale française. Le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato confirme ce mardi que Luis Campos a trouvé un accord avec les dirigeants de Sao Paulo pour l’international espoir brésilien.

Alors que les premières rumeurs annonçaient une offre ferme de 20 millions d’euros de la part du PSG, le deal devrait finalement se régler pour 5 millions d’euros de plus, soit 20+5M€ de bonus. L’opération est réglée entre les deux clubs et le conseiller football du Paris SG règle « les derniers détails pour une arrivée en janvier » avec l’agent de Beraldo. Alors que Presnel Kimpembe pourrait retourner sur la table d’opération, le champion de France en titre fait le forcing pour obtenir le renfort du natif de Piracicaba dès le mois de janvier. Une transaction facilitée par la décision du joueur.

Lucas Beraldo a choisi le Paris SG

D’après les renseignements du média brésilien Terra, outre le Paris Saint-Germain, le Zénith Saint-Pétersbourg aurait aussi fait une offre de 18 millions d’euros à Sao Paulo pour recruter Lucas Beraldo. Proposition refusée par Sao Paulo, qui la trouvait insuffisante. Mais ce n’est pas tout puisque Leicester City serait également intéressé et serait enclin à passer à l’offensive dans les jours à venir. Le FC Porto y songerait aussi. Cependant, le journaliste Marcelo Baseggio de la Gazeta Esportiva assure que l’affaire est bel et bien bouclée entre le PSG et Sao Paulo.

Il assure même que l'opération pourrait être finalisée d'ici Noël, ce qui permettrait au club brésilien de sauver son année sur le plan financier. Beraldo, sous contrat jusqu’en décembre 2028, pourrait passer sa visite médicale dans les prochains jours. En parallèle de l’opération Lucas Beraldo, le leader de la Ligue 1 continue de pousser pour Gabriel Moscardo. Le PSG propose désormais 22 millions d’euros + 3 millions d’euros pour le milieu de terrain de 18 ans. Les négociations se poursuivent avec les Corinthians pour une arrivée dès cet hiver.