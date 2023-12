Face au retard dans le retour de Presnel Kimpembe, le PSG s’active pour recruter un nouveau défenseur central. Luis Campos serait ainsi proche de boucler l’arrivée d’un joyau brésilien.

Mercato PSG : Luis Campos fait une offre pour un joueur de Sao Paulo

En attendant le dénouement du dossier Gabriel Moscardo avec les Corinthians, Luis Campos aurait ouvert un autre chantier au Brésil. En quête d’un renfort défensif, le conseiller football du Paris Saint-Germain aurait transmis une offre aux dirigeants de Sao Paulo pour Lucas Beraldo. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par de la presse brésilienne, notamment le journaliste Marcela Baseggio de La Gazeta Esportiva, le club de la capitale française aurait jeté son dévolu sur le joueur de 20 ans.

Campos aurait ainsi offert un chèque de 20 millions d’euros pour s’attacher les services de Lucas Beraldo et ne compte pas négocier un montant plus élevé. Sous contrat jusqu’au 31 décembre 2028, l’international espoir brésilien est estimé à 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. La chaîne UOL Esporte confirme l’intérêt du PSG pour le jeune compatriote de Marquinhos et assure que l’accord pourrait se conclure d’ici Noël. Et aux dernières nouvelles, il semble que le dénouement est proche dans ce dossier.

Visite médicale la semaine prochaine pour Lucas Beraldo

Alors que Gabriel Moscardo était annoncé, c’est finalement Lucas Beraldo qui pourrait être la première signature hivernale du Paris Saint-Germain. Les premiers contacts ont déjà été établis entre Luis Campos et le président de Sao Paulo. Le portail Foot Mercato indique que tout est presque réglé entre les deux clubs pour un transfert à hauteur de 20 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus. Beraldo pourrait même « passer sa visite médicale la semaine prochaine avec le PSG. »

Toujours selon la même source, le club du président Nasser Al-Khelaïfi est très optimiste quant à la signature du natif de Piracicaba. Le spécialiste Santi Aouna du média francilien ajoute que « dans le même temps, le PSG est en négociations avancées avec Corinthians pour Gabriel Moscardo. Prix : 22 M€ + 3 M€ de bonus. » Reste maintenant à savoir si les deux pépites brésiliennes débarqueront à Paris dès cet hiver ou l’été prochain.