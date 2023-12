Quelques mois seulement après son arrivée, Luis Enrique devrait voir Cher Ndour reprendre le chemin inverse dès ce mercato hivernal.

Mercato PSG : Cher Ndour renvoyé à Benfica ?

Grand espoir du football italien, Cher Ndour s'est révélé comme un jeune joueur très talentueux qui a attiré l'attention du Paris Saint-Germain. Dans sa nouvelle politique d'attirer les jeunes prometteurs, Luis Campos a tout mis en œuvre pour faire signer le jeune international italien. Quelques mois après, les fruits sont loin de tenir la promesse des fleurs. En manque de temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique, il pourrait être amené à quitter Paris cet hiver. C'est ce que croit savoir PSG Inside Actu, qui annonce que le joueur de 19 ans sera prêté à Benfica, son club de provenance. L'objectif est de lui permettre de gagner en tant de jeu et de pouvoir être compétitif.

Cher Ndour, une option qui compte peu pour Luis Enrique

Formé à Atalanta, Cher Ndour a rejoint le Benfica Lisbonne en 2020, où il a plus évolué chez les moins de 23 ans et l'équipe B. Repéré par le PSG, alors qu'il était arrivé en fin de contrat, Nasser Al-Khelaifi et ses collaborateurs l'ont attiré mais sans pour autant en faire un pari osé. Le jeune milieu de terrain n'entre clairement pas dans les plans de Luis Enrique qui ne lui a fait jouer que quelques bouts de trois petits matchs. C'est en tout 25 petites minutes que Cher Ndour a disputé sous les ordres de l'Espagnol, qui est pourtant admiratif de l'état d'esprit et du professionnalisme du joueur. Avec les arrivées annoncées de Beraldo et Moscardo, il voit ses chances de jouer être déduites.

Keylor Navas, l'autre cible sur le départ

Alors qu'on annonce un mercato plutôt calme en janvier, il devrait finalement y avoir des arrivées et des départs au PSG. Au rang des départs, le nom de Keylor Navas est cité ces derniers jours. Le gardien de but qui se remet d'une douleur dans le dos ne joue plus et est sur le point de passer troisième dans la hiérarchie des gardiens de but derrière Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas.