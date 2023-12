L’entraineur de l’ASSE a donné des nouvelles d’Anthony Briançon. Ce dernier est sorti suite à une blessure, face au SC Bastia.

ASSE : Anthony Briançon touché à l'aine

Anthony Briançon n’a pas terminé le match de l’ASSE face au SC Bastia, mardi soir. Il a cédé sa place à Mickaël Nadé peu après l’heure de jeu (64e). Les Stéphanois menaient en ce moment par (3-0), grâce à un doublé de Dylan Chambost (5e et 9e) et un but de Mathieu Cafaro (63e). En l’absence du solide défenseur central, le club corse a inscrit deux buts en l’espace de 5 minutes (71e et 76e). Mais au bout du compte, l’AS Saint-Etienne a assuré sa victoire en protégeant son avance d’un but. Après son premier succès sur le banc de touche des Verts, Olivier Dall’Oglio a donné des nouvelles pas trop inquiétantes sur la blessure du capitaine.

« Il a ressenti une petite douleur qu’il avait déjà eu à l'échauffement », a-t-il fait savoir. Mais à la suite d’un tacle effectué sur le côté, Anthony Briançon « l’a vraiment ressenti fort et il ne pouvait plus pousser », d'après les explications de son entraineur. Et comme nous l’avons souligné, la sortie du leader de l’ASSE et le changement opéré ont « un peu déstabilisé » l’équipe stéphanoise comme l'a souligné Olivier Dall’Oglio. Selon Peuple-Vert, Anthony Briançon est touché au niveau de l'aine.

Anthony Briançon a un mois pour se remettre

C’est la trêve internationale pour l’ASSE depuis mardi soir, après sa victoire sur le SC Bastia. Eliminés de la coupe de France, les Verts reprendront la Ligue 2, le 13 janvier 2024, face au Stade Lavallois (20e journée). Un match auquel Anthony Briançon ne prendra pas part, car il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Il devrait revenir le mardi 23 janvier pour affronter Pau FC. Olivier Dall’Oglio espère que l’arrière central de 29 ans sera remis d’ici un mois, pour tenir sa place si importante dans la défense des Verts.

« On a besoin d’avoir un maximum de joueurs à fond là-dedans, parce qu'on aura des pépins, des blessés. Antho' (Briançon) sera suspendu pour le prochain match, ce n'est pas évident de pallier ça », s’est un peu inquiété le successeur de Laurent Batlles.