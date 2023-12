À l’approche du mercato d’hiver, l’OM est sur tous les fronts. Le président Pablo Longoria est même en négociations pour boucler une signature inattendue.

Mercato OM : Pablo Longoria a entamé des discussions avec Kai Wagner

L’Olympique de Marseille connait un regain de forme en cette fin d’année 2023. Le club phocéen reste une belle série de quatre victoires consécutives en championnat, ce qui lui a permis de revenir à la 6e place du classement à quatre longueurs du podium. L’objectif de l’OM est bien entendu de décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions d’ici la fin de la saison. Pour y parvenir, le président Pablo Longoria compte apporter quelques retouches à l’effectif dont dispose Gennaro Gattuso.

L’entraîneur italien a déjà fait part de ses besoins à sa direction qui s’active en coulisse pour faire venir de nouvelles recrues. Si un ailier et un milieu de terrain sont espérés cet hiver à l’OM, les responsables phocéens œuvrent pour attirer un nouveau latéral gauche. D’ailleurs, selon les informations de David Masi, journaliste travaillant pour Gianluca Di Marzio, la direction de l’OM a récemment entamé des discussions avec Kai Wagner en vue de boucler sa signature. Les deux parties se sont rencontrées à l’abri des regards indiscrets et aucune décision n’a encore été arrêtée pour son transfert. Les négociations se poursuivent en vue de trouver un possible accord.

Une forte concurrence se met en place autour Kai Wagner

Peu connu du grand public, Kai Wagner sort d’une bonne saison avec la franchise de Philadelphie en Major League Soccer (MLS). Le latéral gauche allemand a inscrit 3 buts et délivré 10 passes décisives en 37 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Un bilan impressionnant pour un défenseur. De plus, Kai Wagner sera libre de tout contrat à partir du 1er janvier prochain. Cela signifie que l’OM pourrait l’obtenir sans avoir à payer de frais de transferts.

Son arrivée serait une belle option pour épauler Renan Lodi dans le couloir gauche de l'OM. Mais le club phocéen devra faire face à une rude concurrence sur cette piste défensive. Le journaliste italien assure que le joueur de 26 ans des propositions venant des clubs européens et de la MLS. Il faudra donc se montrer très généreux pour rafler la mise dans ce dossier. Kai Wagner évalue les différentes propositions et devrait trancher pour sa future destination après la Noël. Les prochains jours seront donc décisifs pour son avenir.