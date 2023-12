Auteur de la révolution que connaît l'OL depuis sa nomination, Pierre Sage a une fois encore évoqué son avenir après la victoire face à Nantes.

OL : Pierre Sage sort Lyon de la zone rouge

Tout marche actuellement comme sur des roulettes pour l'Olympique Lyonnais. Depuis l'arrivée de Pierre Sage, les Gones respirent mieux et enchaînent les bons résultats. Mercredi, pour le compte de la dix-septième journée de Ligue 1, ils se sont imposés, à dix contre onze, face au FC Nantes sur un score d'un but à 0. L'unique réalisation de la partie porte la signature d'Alexandre Lacazette à la 49e minute. Grâce à ce succès, l'OL n'est plus dans la zone de relégation et remonte et termine la première partie de la saison à la quinzième place. Une bonne opération pour l'entraîneur intérimaire de l'Olympique Lyonnais, qui vient de signer sa troisième victoire consécutive en autant de matchs.

Pierre Sage toujours indécis sur son avenir

C'est la première fois, depuis la première journée, que l'Olympique Lyonnais n'est pas relégable. Et cette remontée, les Rhodaniens le doivent à Pierre Sage qui a su adhérer les joueurs et tout vestiaire à son projet. Ceci au point d'être sur le point de faire changer d'avis à la direction lyonnaise. Selon plusieurs indiscrétions, John Textor réfléchirait à conserver Pierre Sage à la tête de l'équipe jusqu'à la fin de la saison. Mais sur la question, le concerné lui-même ne s'emballe pas. Interrogé après le succès face à Nantes au micro de Canal+, l'homme de 44 ans a botté en touche pour son avenir.

S'il ne sait pas s'il sera encore l'entraîneur de l'OL à la reprise, Pierre Sage est au moins sûr d'une chose. Il sera à l'OL dès le 1er janvier, « peu importe ma fonction », a-t-il confié, avec le sentiment d'avoir aidé les joueurs et le club. Il avoue que c'était une période difficile pour tout le monde, mais il faut confirmer la bonne série de trois victoires de suite, « sinon ces trois matches n’auront pas de valeur », a déclaré Sage.