Il reste un match à Pierre Sage sur le banc de touche de l'OL, relativement au délai du club rhodanien. Cependant, il n'exclut pas de poursuive son intérim en 2024.

OL : Pierre Sage sort Lyon de la zone de relégation

Nommé entraineur intérimaire de l'OL le 30 novembre, en remplacement de Fabio Grosso, Pierre Sage n'était pas certain de diriger plus de 2 matchs sur le banc de touche de Lyon. Et les premiers résultats de l'équipe ne lui étaient pas du tout favorables. En effet, il a perdu ses deux premiers matchs, respectivement contre le RC Lens à Bollaert (3-2) et l'Olympique de Marseille au Vélodrome (3-0). Malgré tout, le technicien de 44 ans a été maintenu à son poste pour un troisième match. Et le déclic est venu, car Lyon s'est imposé face à Toulouse FC (3-0).

Dès lors, il a été conforté par la direction lyonnaise jusqu'à la mi-saison. Et Pierre Sage a remporté un deuxième match de suite face à l'AS Monaco dans la Principauté, vendredi (0-1). Mieux, il a réussi à sortir Lyon de la dernière place pour le 16e rang de barragiste.

Mercato : Pierre Sage envisage la prolongation de son intérim

Mais le directeur du centre de formation du club de John Textor ne se satisfait de ces deux succès. Selui lui, « l’OL sera guéri quand il aura atteint son objectif », qui reste le maintien en Ligue 1. « Mais aujourd’hui, on n’est pas encore assez stable », a-t-il déclaré, avant le dernier match des Gones en 2023, contre le FC Nantes, mercredi (21h). Normalement, l'intérim de Pierre Sage devrait prendre fin par la rencontre avec les Canaris, car David Friio, le directeur sportif, lui cherche un successeur depuis quelques semaines.

Cependant, le coach songe à une possible prolongation de son intérim. « Si on veut que l’intérim se prolonge, il faut être performant. La seule influence, c’est ce que fait l’équipe », a-t-il lâché en conférence de presse, ce lundi. Interrogé de nouveau sur son avenir, Pierre Sage a répondu : « La réponse est toujours la même. Je serai très content du poste où je serai demain, du moment que c’est au club ».