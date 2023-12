Annoncé comme le prochain coup de Luis Campos après Lucas Beraldo, le milieu de terrain des Corinthians, Gabriel Moscardo, a confirmé son transfert au PSG.

Mercato PSG : L’agent de Gabriel Moscardo se livre sur son avenir

Depuis quelques jours, le milieu de terrain des Corinthians, Gabriel Moscardo, est régulièrement associé au Paris Saint-Germain en vue du prochain mercato hivernal. À la recherche d’un renfort dans l’entrejeu, le club de la capitale aurait même déjà trouvé un accord contractuel avec l’international espoir brésilien de 18 ans, à en croire les renseignements obtenus par le journaliste Fabrizio Romano.

Si la transaction n’est toujours pas officialisée, le futur directeur du football des Corinthians a confirmé au micro de l’émission Ge Globo que le transfert de Moscardo au PSG était imminent et que le joueur a déjà fait son choix. « Ni Augusto (président) ni moi n’étions pour la vente. Mais elle est prête pour nous. Je lui ai parlé hier et il m’a dit que son cycle chez les Corinthians était déjà terminé », a déclaré Rubens Gomes. Sauf grosse surprise, l’enfant de Taubaté devrait donc débarquer à Paris dans les jours à venir.

Accord proche entre le Paris SG et les Corinthians pour Moscardo

Selon le journaliste Santi Aouna, le Paris Saint-Germain se rapproche d’un accord total pour Gabriel Moscardo avec les Corinthians. Séduit par l’idée de rejoindre un top club européen, le jeune compatriote de Thiago Silva a déjà donné son accord à Luis Campos et il ne reste plus que quelques détails à régler avant la finalisation de son engagement en faveur des Rouge et Bleu.

Le spécialiste de Foot Mercato précise que le transfert de Moscardo va se conclure contre un chèque de 22 millions d’euros plus 3 millions d’euros, soit un total de 25 millions d’euros. Le futur président du club de Sao Paulo, Augusto Melo, a d’ailleurs confirmé le prochain départ de son milieu prometteur ce mercredi. « Malheureusement, le cycle approche de la fin. Nous lui avons donné la liberté de choisir pour qu’il soit heureux. Il se dirige vers un transfert à Paris », a confié le dirigeant brésilien à ESPN Brasil.