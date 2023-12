Champions d'automne, les joueurs du PSG n'auront droit qu'à une semaine pour fêter leur titre. Luis Enrique a déjà fixé la date de la reprise.

PSG : Pas de temps à perdre, le Trophée des Champions oblige

Kylian Mbappé et ses partenaires sont au repos après une belle victoire 3-1 à domicile face au FC Metz, lors de la dix-septième journée de Ligue 1. Un succès qui a permis au champion en titre de consolider sa place de leader et d'aborder la trêve hivernale dans la peau de champion d'automne. Les joueurs bénéficient de huit jours complets pour profiter des vacances et fêter Noël. Avec le Trophée des Champions en ligne de mire, Luis Enrique a déjà fixé la date de la reprise des entraînements pour son équipe. Comme dévoilé par Le Parisien, le Paris Saint-Germain retrouve le chemin des entraînements dès le 29 décembre prochain.

Deux matchs en quatre jours pour Luis Enrique

La reprise s'annonce donc sous fond de pression pour les coéquipiers de Marquinhos. Seulement quatre jours après la reprise, ils feront face au FC Toulouse pour le Trophée des Champions. Ce sera le 3 janvier 2024 au Parc des Princes. Il oppose le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France. Quatre jours après cette compétition, les hommes de Luis Enrique vont attaquer la Coupe de France avec un déplacement sur la pelouse du stade Pierre-Fabre de Castres pour y affronter l’US Revel (R1) en 32es de finale. Quant à la reprise de la Ligue 1, elle est prévue pour le 12 janvier 2024 avec les rencontres de la 18e journée. Le Paris Saint-Germain aura un choc à livrer Stade Bollaert face au RC Lens, l'actuel 7e de Ligue 1.