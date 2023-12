Deux joueurs du FC Nantes auraient des bons de sortie cet hiver. Le club ne les retiendrait pas en cas d’offres intéressantes.

Mercato FC Nantes : Adson et Hadjam mis sur le marché

Le FC Nantes ne va pas que recruter des joueurs pour renforcer son équipe à la mi-saison. Quelques joueurs pourraient quitter le club pendant le mercato hivernal. D’après les informations de Ouest-France, Adson et Jaouen Hadjam sont sur le marché. Ils ont eu peu de temps de jeu cette saison et le nouvel entraineur Jocelyn Gourvennec ne compte pas sur eux.

Recrue estivale, le premier n’a pas réussi son intégration au FCN depuis son transfert de chez les Corinthians (Brésil). Blessé un temps, il a peu joué sous les ordres de Pierre Aristouy (8 bouts de matchs, 2 titularisations). Mais depuis l’arrivée de Jocelyn Gourvennec, le milieu offensif brésilien ne fait plus partie du groupe nantais. Il est resté à l’écart du groupe lors des trois matchs dirigés par le nouvel entraineur du FC Nantes. L'adaptation difficile et l'état d'esprit d'Adson ont été pointés par le technicien français, justifiant sa mise à l'écart. Acheté à 5 millions d’euros, le Brésilien est sous contrat jusqu’en juin 2028 et sa cote est évaluée au prix auquel il a été transféré de Sao Paulo. Ses services intéresseraient le Vasco de Gama, dans son pays natal.

Mercato : Jaouen Hadjam intéresse des clubs en Allemagne

Concernant Jaouen Hadjam (20 ans), il est barré par la forte concurrence de Quentin Merlin (21 ans) et Jean-Kévin Duverne lui est préféré au poste d’arrière gauche. Cette saison, il a joué 8 bout de match, pour aucun titularisation. Transféré du Paris FC pour 300 000 euros en janvier 2023, le jeune international algérien (2 sélections) est lié aux Canaris jusqu’en juin 2027 et vaut 1,5 millions d’euros sur le marché des transferts. D'après la source, il est dans les petits papiers d un club anglais, et deux équipes allemandes, dont l’Union Berlin.

Mercato : Gourvennec attend des renforts offensifs en priorité

Dans le sens des arrivées, Jocelyn Gourvennec attend plus des joueurs offensifs. « Le mercato est un levier, il va falloir réoxygéner le groupe et faire bouger les lignes, tout simplement. Il (l groupe, ndlr) travaille bien, mais il a besoin d’être un peu secoué », a-t-il indiqué après la défaite à Lyon.