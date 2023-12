L’OL va accueillir Lucas Perri, un gardien de but en provenance de Botafogo au Brésil. Sera-t-il la doublure d’Anthony Lopes ou le portier N°1 de Lyon ?

Mercato OL : Adryelson en renfort, Sinaly Diomandé poussé dehors

Le transfert de Luca Perri (26 ans) de Botafogo au Brésil est déjà bouclé. Il devrait débarquer à l’OL en janvier en compagnie de son compatriote et coéquipier Adryelson. Le portier et le défenseur central sont deux cracks de l’équipe de Botafogo. Le club brésilien fait partie de l’écurie Eagle Football de John Textor. Leur arrivée à Lyon aurait été conclue à 20 millions d’euros.

Adryelson vient renforcer une défense lyonnaise qui a été l’un des pires de la Ligue 1, lors de la phase aller du championnat. Elle a concédé 27 buts en 17 matchs, derrière le FC Lorient (35 buts) et le FC Nantes (28 buts). Pour faire la place au néo-international brésilien (il a été sélectionné pour la première fois en octobre 2023), l’Olympique Lyonnais pousse Sinaly Diomandé dehors. L’international ivoirien est écarté du groupe des Gones depuis la nomination de Pierre Sage.

Mercato OL : Lucas Perri arrive, Anthony Lopes assuré d'être N°1

Sélection avec le Brésil pour la première fois en septembre, Lucas Perri est le troisième gardien de but de la Seleção, derrière Alisson et Ederson. Avant son arrivée à Lyon, L’Equipe précise qu’il ne vient pas pour déloger Anthony Lopes (33 ans). L’imposant portier (1,97 m) sera, dans un premier temps, la doublure du dernier rempart des Gones, pendant les six premiers mois, comme l’explique le quotidien sportif.

Lopes conservera donc sa place de titulaire jusqu'à la fin de la saison. Cela a été clairement indiqué aux deux gardiens, à en croire le média. Mais ce sera différent la saison prochaine. Le Brésilien apportera la concurrence au Franco-Portugais qui va rentrer dans sa dernière année de contrat en 2024-2025, d’après le journal sportif.