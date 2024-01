Privé de temps de jeu à l'Olympique Lyonnais, Sinaly Diomandé pourrait finalement rebondir loin des Gones, avec une première offre attendue.

Mercato OL : Sinaly Diomandé poussé vers la sortie

Plus rien ne va pour Sinaly Diomandé du côté de l'Olympique Lyonnais. Le jeune défenseur central vit une période très compliquée alors qu'il semble être complètement mis à l'écart au club. Sa dernière apparition sous les couleurs lyonnaises remonte au 26 nombre 2023. Il avait disputé 80 minutes lors d'une défaite 2-0 de l'OL face à Lille. Depuis, il alterne entre les absences dans le groupe et des présences sur le banc de touche. Une situation qui commence à frustrer Sinaly Diomandé, qui a pourtant envie de retrouver du temps de jeu afin de relancer sa carrière. Un désir qui est plus que jamais difficile à se réaliser pour l'international ivoirien sous les ordres de Pierre Sage, alors qu'une porte de sortie semble se dessiner pour le défenseur central.

Salzbourg veut passer à l'offensive pour Sinaly Diomandé

Sinaly Diomandé n'entre visiblement plus dans les plans de Pierre Sage et John Textor se verrait s'en débarrasser dès cet hiver si possible. En ce sens, le natif de Yopougon ne manque pas d'options sur le marché et pourrait en profiter pour tenter de se relancer ailleurs. Les Turcs de Fenerbahçe étaient entre-temps passés aux nouvelles pour Diomandé sans pour autant faire une autre. C'est tout le contraire du Red Bull Salzbourg, qui s'intéresse fortement au joueur de 22 ans. Le club autrichien serait d'ailleurs même prêt à passer à l'action pour le joueur de l'Olympique Lyonnais.

Selon Foot Mercato, le Red Bull Salzbourg va prochainement présenter une offre pour la signature de Sinaly Diomandé. Le média évoque la somme de 7 millions d'euros pour l'international ivoirien aux dix sélections avec les Eléphants. C'est un retour à la charge pour les Autrichiens, qui avaient déjà manifesté un intérêt pour le joueur l'été dernier. Si Salzbourg n'avait pas fait une offre à l'époque, les dirigeants sont bien décidés à faire avancer les choses. S'ils venaient à faire signer Sinaly Diomandé, il retrouverait au club son coéquipier en sélection, Karim Konaté.