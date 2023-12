Ne rentrant pas dans les plans de Pierre Sage, Sinaly Diomandé est placé sur le marché des transferts. L’OL aurait même fixé son prix pour cet hiver.

Mercato : Sinaly Diomandé mis sur le marché à Lyon

L’OL ne va pas que se renforcer pendant le mercato hivernal. Le club rhodanien envisage de dégraisser son effectif en plus. Des joueurs indésirables, mais aussi ceux qui sont en manque de temps et en fin de contrat en juin vont quitter Lyon. Ils sont placés sur le marché de janvier. Jeffinho devrait retourner au Brésil à Botafogo. Quant à Tino Kadewere (attaquant) et Henrique Silva (arrière gauche), le club leur cherche un point de chute pour éviter de les voir partir librement dans six mois.

Décevants, Paul Akouokou, Ainsley Maitland-Niles, Mama Baldé, Skelly Alvero ou encore Sinaly Diomandé (22 ans) sont poussés dehors. Le dernier avait la confiance de Laurent Blanc, puis de Fabio Grosso (10 titularisations en autant de matchs joués), mais il n’était pas performant sur le plan individuel. C’était même catastrophique collectivement. Lyon avait concédé 22 buts en 12 journées de Ligue 1 et était dernier du championnat avec seulement 7 points, lorsque Fabio Grosso a été limogé.

L'OL fixe le départ de Sinaly Diomandé à 7 M€

Ecarté par Pierre Sage, l’entraineur intérimaire, Sinaly Diomandé est en instance de transfert. Le concerné souhaiterait rebondir rapidement ailleurs. John Textor attend les offres pour l’international ivoirien (11 sélections). D’après Foot Mercato, le dirigeant américain a fixé le départ de ce dernier à 7 millions d’euros, soit sa valeur actuelle sur le marché des transferts. Pour rappel, le N°2 de l’OL est arrivé au club en septembre 2019, contre un demi-million d’euros. Son contrat va jusqu’à fin juin 2025.