Lucas Hernandez a tenu à mettre en garde ses coéquipiers contre la Real Sociedad avant leurs duels en huitièmes de finale de Ligue des Champions.

PSG : Lucas Hernandez soulagé d'avoir évité les gros

Tenu en échec par le Borussia Dortmund lors de la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain avait terminé deuxième de sa poule. Alors qu'ils craignaient le pire pour le tirage au sort, les hommes de Luis Enrique ont hérité de la Real Sociedad en huitièmes de finale. Un adversaire qui a fini premier de son groupe où figurait une équipe comme l'Inter Milan. Il s'agit d'un tirage clément pour le PSG, au grand soulagement de Lucas Hernandez, qui se réjouit d'avoir évité les gros comme le Real Madrid, le FC Barcelone, comme il l'a confié dans un entretien sur PSG TV. Cependant, l'arrière gauche français reste prudent, avouant que le club espagnol est « une bonne équipe » qu'il connaît bien.

Des Parisiens sur le qui vive

Si on se réjouit d'avoir tiré un adversaire plutôt abordable, au PSG, on reste modéré en étant prudent à l'image de Marquinhos. Le défenseur central brésilien parle de la Real Sociedad comme « un adversaire qui est dans une très bonne période ». Il se souvient des Espagnols qui ont terminé leaders d'un « groupe aussi difficile avec de bons adversaires ». Ce qui montre leur valeur et comment Paris « doit se préparer pour être en forme pour ce match-là », avait réagi Marquinhos. Avec des blessés à l'infirmerie, le PSG devrait pouvoir récupérer tous ses joueurs avant la date des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le capitaine du PSG est plein d'assurance et assure qu'ils seront « prêts pour affronter cette équipe de la Real Sociedad quand ça arrivera ».

Après le nul 1-1 concédé à Dortmund. Luis Enrique avait déjà annoncé que Paris serait plus fort et imbattable en février prochain. Un message fort envoyé à la concurrence et à la Real Sociedad avant le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions le 14 février au Parc des Princes avant le retour du 5 mars à Anoeta.